"Ударил один раз, ударит и второй! Больше я такого не позволю!": Ольга Бузова высказалась о рукоприкладстве мужчин

Ольга Бузова рассказала о том, что в свое время пережила домашнее насилие. Ольга не пояснила, кто поднял на нее руку, но похоже, что речь идет о ее бывшем муже футболисте Дмитрии Тарасове.

- Недавно была новость: Тамара Плетнева, председатель думского Комитета по вопросам семьи, сказала, что она против того, чтобы мужчинам, которые избивают жен, запрещали подходить к своим жертвам. В моей жизни через домашнее насилие прошло огромное количество подруг. Я просто в ужасе, когда слышу от эксперта в студии: мол, бьет, значит, любит. У нас нет никакого закона, который бы защитил женщин.

Я тоже сталкивалась с домашним насилием, - призналась в беседе с "КП" Ольга Бузова.

buzova86 Очень откровенное интервью получилось для Комсомольской правды.

-Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти. Сейчас многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить. Мне многие говорили в свое время: мол, как ты справишься одна? Ничего, справилась. Хотя все начинала с нуля, с новой квартиры, с новой машины.

Многие поклонники Ольги, прочитав ее откровения в "КП", были шокированы. Мол, почему теледива столько лет молчала о своей драме. Видимо, решила своим примером помочь другим женщинам, попавшим в плен к мужьям-тиранам.

- Очень откровенное интервью получилось для “Комсомольской правды”, -написала в своем Инстаграме Ольга Бузова. -Так эмоционально я не говорила ещё. Домашнее насилие в семье это ужасно! Отвратительно когда мужчины говорят в своих интервью, что это норма, и бить женщин нужно. Мужчина, который поднимает руку на женщину - для меня не мужчина!Я призываю каждую, переживающую это, больше не молчать. Мы вместе должны говорить, а иногда и кричать об этой страшной ситуации в наших семьях! Я молчала долгие годы, потому что мне было стыдно говорить об этом, мне было страшно! Но сейчас, когда вы знаете эту правду, мне легче! И больше я такого не позволю в своих отношениях! И вы, мои девочки, не позволяйте!Ударил один раз, ударит и второй! Сразу уходите! Спасибо за огромное количество сообщений и слов! Мы вместе!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715350" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

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