Ольга Бузова рассказала о домашнем насилии: Мне было страшно и стыдно

Как бы ни иронизировали над Ольгой Бузовой, в свои 33 года она уже ворвалась в десятку самых влиятельных российских знаменитостей по версии журнала Forbes. В Инстаграме Бузовой более 16 млн подписчиков, а поклонники шоу «Дом-2» обеспечивают аншлаги во время ее выступлений в качестве певицы. Об этом и не только мы расспросили Олю накануне ее концертов в Москве и Питере.

Скрывала синяки

- Многие связывали вашу популярность с разводом с футболистом Дмитрием Тарасовым. Мол, народ пожалел, обогрел. Но прошло уже почти три года...

- И популярность только растет (смеется). Людям удобно оправдывать свою несостоятельность разговорами о том, что я стала популярной только за счет развода. Но я никогда не жаловалась и жертву из себя не строила. Впервые заговорила о своей травме лишь спустя полгода после развода. И то я настолько сильно обходила углы, не показывала синяки на руках моей мамы, которая таскала коробки, помогая мне собрать вещи. Да, многие кидали камни в мой огород, потому что не знали всего того кошмара, который я пережила. В тот момент я нашла для себя смысл жизни в сцене.

- Вас постоянно критикуют в соцсетях...

- Я стараюсь не обращать внимания на людей, которые пишут гадости. У них может быть плохое настроение, поэтому они зашли и выплеснули яд. Зачастую люди пишут оскорбления просто от безделья. Все видят, сколько и как я работаю, как мало сплю.

- Еще говорят: мол, Бузова не умеет петь, как можно ее слушать?

- Это пишут люди, которые никогда не были у меня на концертах. Зрители, которые ко мне приходят на шоу, уходят довольные.

- Берете уроки вокала?

- Уже три года занимаюсь с преподавателем. Сейчас готовлюсь к концертам «Под звуки поцелуев»: в Москве выступление состоится 14 ноября в «Известия Холле», в Санкт-Петербурге 20 ноября в «А2», поэтому занимаюсь вокалом почти каждый день.

- Розенбаум перепел ваш хит «Мало половин». Это вы его попросили?

- Это был большой сюрприз для меня! Такая легенда, как Александр Розенбаум, перепел мой трек, да еще так круто. А недавно он был снова у Вани Урганта и исполнил в своей манере мой новый трек «Водица». Вот думаю: может, мне что-то ответное сделать? Выпустить новую версию одного из его хитов...

Как бы ни иронизировали над Ольгой Бузовой, в свои 33 года она уже ворвалась в десятку самых влиятельных российских знаменитостей по версии журнала Forbes. Фото: Личный архив

«Чтобы стринги торчали»

- Вы уже сами для себя поняли, чем завлекли народ?

- Когда я 18-летней девочкой пришла на проект «Дом-2», думаю, просто многим понравилась как человек. В то время не было соцсетей, но я уже тогда начала создавать тренды: брюки клеш, белые локоны, карандаш для губ, чтобы за километр было видно, угги и обязательно, чтобы торчали стринги. Господи, как мы одевались (смеется)! Я стеснялась, когда ко мне подходили за автографом. Первый раз, когда вышла за периметр, это был 2004 год, со мной попросили сфотографироваться. И мне было стыдно. Я не понимала, что я такого сделала, почему со мной хотят сфоткаться.

- Как вы считаете, обязательно раздеваться на сцене, чтобы стать суперзвездой?

- Думаю, моду на откровенные женские сценические костюмы отчасти я ввела. Еще два года назад многие наши артистки пели в джинсах и кофточках, сейчас все подругому. Я красивая, молодая, и у меня шикарная фигура, над которой я работаю. Хорошо выглядеть большой труд. Самая большая ошибка многих людей в любой сфере когда они начинают расслабляться. Мой муж меня любит, я теперь буду есть пельмени и перестану следить за собой. Ни фига подобного! То же самое и в профессии.

Квартира за 120 миллионов

- Вы одна из самых богатых певиц российского шоубизнеса. За 2017 год, по данным журнала Forbes, заработали $3,9 млн. Цифры верны?

- Близки к истине. Я всегда знала, что добьюсь успеха. Люди, неуверенные в себе, ничего в этой жизни не получают.

- Кстати, вас можно поздравить с новосельем. Пишут, что вы купили квартиру за 120 млн рублей площадью более 100 квадратов на Мосфильмовской улице...

- Дыма без огня не бывает (смеется). В свое время я поставила цель, что у меня должна быть шикарная квартира. У меня скопилось огромное количество наград, которые надо куда-то складывать. Плюс у меня в квартире обязательно должны быть гримерка, гардеробная. Мы сегодня встречались с дизайнером, я попросила, чтобы в моем гнездышке нашлось место и для гостей, и для рояля. Отдельная комната для собачек, для костюмов.

- Что вам приносит наиболее высокий доход концерты, Инстаграм, «Дом-2»?

- Каждый мой вид деятельности это, конечно, удовольствие, но и, конечно, определенный заработок. Он складывается у меня из всех проектов, которыми я занимаюсь. Я знаю, сколько я зарабатываю, и точно знаю, сколько трачу, чтобы потом заработать еще больше. Например, шоу «Принимай меня» в «Крокусе» в прошлом году мне обошлось в 30 млн рублей. Я знаю, что каждый мой клип стоит от 3 млн рублей, а за песню порой приходится отдавать и по миллиону. Люди в основном считают, сколько артисты зарабатывают, а вот о том сколько мы тратим, никто не задумывается.

- Сколько мужчина должен зарабатывать, чтобы вам было комфортно рядом с ним?

- Столько, чтобы он чувствовал себя комфортно. Я никогда не думала о конкретной цифре. Если мужчине будет комфортно в ситуации, когда он будет зарабатывать меньше, я не против. Я готова принимать его таким, какой он есть.

«Многие боятся остаться одни»

- Ваш развод был очень жестким: после шести лет брака муж отбирает все подарки, машину и уходит к другой женщине.

- Да, это был самый сложный период в моей жизни. Я осталась одна с собаками буквально на улице. Пыталась выжить как могла. Но сейчас все позади, у меня новая жизнь. Собственная машина, которую никто не отберет, новая квартира, которую я купила на свои деньги.

После расставания с футболистом Тарасовым популярность телеведущей значительно выросла.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Вы простили своего бывшего?

- Простила и отпустила в добрый путь.

- Вас многие поддерживали в Инстаграме...

- В какой-то момент я поняла, что мой Инстаграм это площадка для того, чтобы обсудить с людьми важные проблемы. Недавно была новость: Тамара Плетнева, председатель думского Комитета по вопросам семьи, сказала, что она против того, чтобы мужчинам, которые избивают жен, запрещали подходить к своим жертвам. В моей жизни через домашнее насилие прошло огромное количество подруг. Я просто в ужасе, когда слышу от эксперта в студии: мол, бьет, значит, любит. У нас нет никакого закона, который бы защитил женщин.

- А вы сталкивались с домашним насилием?

- Сталкивалась. Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти. Сейчас многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить. Мне многие говорили в свое время: мол, как ты справишься одна? Ничего, справилась. Хотя все начинала с нуля, с новой квартиры, с новой машины.

Ольга не рассказала, кто именно проявлял насилие по отношению к ней. Однако очень похоже, что речь идет о ее бывшем муже футболисте Дмитрии Тарасове. Получается, причиной их расставания стали не только измены супруга, как писали СМИ, но и домашнее рукоприкладство...

СТРЕЛЫ АМУРА

«Буду искать любовь на реалити-шоу»

- Сейчас вы ищете любовь на шоу «План Б». После разочарования с сыроваром Денисом Лебедевым, который пытался с помощью вашего романа продвинуть свой бизнес, не страшно было входить в ту же реку снова?

- «План Б» - это самостоятельный проект. В «Холостяке» Тимур Батрутдинов (он соведущий Ольги в новом шоу. - Ред.) не смог найти счастье. Чем в итоге закончилось шоу «Замуж за Бузову», вы тоже помните. Поэтому продюсеры ТНТ дали нам второй шанс найти свою любовь.

- Многие были уверены, что у вас роман с Тимуром. Вы даже вместе отдыхали...

- А мы всегда дружили, уже 13 лет. У Тимура прекрасное чувство юмора. Мы вместе отдыхали, тусили, плавали.

О ВНЕШНОСТИ

Комплексовала из-за лодыжек

- И что вы делаете, чтобы хорошо выглядеть?

- Первое - я пью много воды. У меня сегодня съемки закончились в час ночи, поэтому для меня не есть после шести - это умереть с голоду. У меня немного другой график. Я не ем после десяти вечера, почти не ем мучного. Плюс у меня колоссальная физическая нагрузка на концертах. Не каждого спортзал вдохновляет. Для меня дорожка - это каторжный труд, потому что мне скучно. А вот танцевать три часа в зале - удовольствие! Танцы очень расслабляют и помогают похудеть.

- Вы всегда были довольны собой?

- У меня в юности были огромные комплексы, но я приняла себя такой, какая я есть. Например, у меня широкая лодыжка, я комплексовала из-за этого, а потом поняла: зачем себя изводить, если у меня такое строение? С этим даже пластический хирург не справится. Я пока не прибегала к пластике, потому что руководствуюсь таким принципом: береги смолоду не только честь, но и красоту и здоровье. Я смотрю на свою бабушку, которой 80 лет, и она выглядит шикарно, на свою маму, которой почти 60, а она выглядит не больше чем на 40... Возможно, мне никогда и не придется делать что-то, потому что у меня хорошие гены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715350" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

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