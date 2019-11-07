Картины из коллекции беглых братьев-олигархов Ананьевых нашли на заброшенной фабрике игрушек в Подмосковье

Днем в среду, 6 ноября, в селе Константиново Домодедовского района в прямом смысле слова нашли клад. Это коллекция картин, которая, по версии следствия, принадлежит объявленным в международный розыск и обвиняемым в мошенничестве братьям-олигархам Ананьевым. За ценностями бывших владельцев Промсвязьбанка следователи охотились почти два года. Где их только не искали, даже на Кипр запросы писали. А оказалось, что они все это время были в ближайшем Подмосковье.

Местные жители, которые наблюдали как сотрудники полиции битый час выносили завернутые в холщовую ткань картины, недоумевали: откуда в бедном селе взялось это добро? Журналисты же поспешно вмешали в дело церковь, которая расположена неподалеку, мол картины прятали прямо в храме.

- Наша церковь к этой истории никакого отношения не имеет. На самом деле картины эти хранились в здании бывшей фабрики игрушек. Производство там давно закрылось, а площади сдавали в аренду, - рассказал «КП» Александр Казаченко, настоятель Смоленского храма.

- А про олигархов Ананьевых вы что-то знаете. Может быть они у вас в селе бывали, храму помогали?

- Нет, ну что вы. Ни разу у нас они не были.

По словам местных жителей, из полузаброшенного здания полицейские вынесли более сотни полотен.

- Все они направлены на экспертизу, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

По одной из версий, это картины из коллекции Института русского реалистического искусства (ИРРИ). Он был основан Алексем Ананьевым в 2011-м году. Здесь браться хранили свою коллекцию полотен современных живописцев. Судя по данным сохранившемся на сайте института, в экспозиции были работы таких современных художников как: Александр Дейнека, Георгий Нисский, Исаак Бродский. После возбуждения уголовного дела на картины, как и на другое имущество братьев был наложен арест. Но те не будь простаками, попытались их спрятать. Как оперативникам удалось выйти на тайник, пока не раскрывают.

А вот установить местонахождение самих беглых олигархов, пока задача из невыполнимых. Напомним, в конце 2017-го года очередная проверка нашла массу нарушений в деятельности Промсвязьбанка. Сообщалось о массовом хищении кредитных досье, фиктивных сделках купли-продажи и других нарушениях в отчетности. В итоге в банке было введена временная администрация. Сразу после этого братья Ананьевы пропали. А через год новые владельцы банка подали на них в суд и выиграли дело. Ущерб составил ни много ни мало 282 миллиарда рублей.

КОНКРЕТНО

Судя по данным Арбитражного суда наложен арест на следующее имущество братьев Ананьевых.

Алексей Анананьев

12 земельных участков

7 зданий и квартира

5 автомобилей

Дмитрий Ананаьев

3 земельных участка

2 квартиры

4 автомобилям

2 самолета Bombardier Challenger

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