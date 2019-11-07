2019-11-07T17:43:30+03:00
Происшествия

Картины из коллекции беглых братьев-олигархов Ананьевых нашли на заброшенной фабрике игрушек в Подмосковье

Ценности изъяли и отправили на экспертизу
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Фото ТАСС / Ведомости / Евгений СтецкоБратья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Фото ТАСС / Ведомости / Евгений Стецко
Изменить размер текста:

Днем в среду, 6 ноября, в селе Константиново Домодедовского района в прямом смысле слова нашли клад. Это коллекция картин, которая, по версии следствия, принадлежит объявленным в международный розыск и обвиняемым в мошенничестве братьям-олигархам Ананьевым. За ценностями бывших владельцев Промсвязьбанка следователи охотились почти два года. Где их только не искали, даже на Кипр запросы писали. А оказалось, что они все это время были в ближайшем Подмосковье.

Местные жители, которые наблюдали как сотрудники полиции битый час выносили завернутые в холщовую ткань картины, недоумевали: откуда в бедном селе взялось это добро? Журналисты же поспешно вмешали в дело церковь, которая расположена неподалеку, мол картины прятали прямо в храме.

- Наша церковь к этой истории никакого отношения не имеет. На самом деле картины эти хранились в здании бывшей фабрики игрушек. Производство там давно закрылось, а площади сдавали в аренду, - рассказал «КП» Александр Казаченко, настоятель Смоленского храма.

- А про олигархов Ананьевых вы что-то знаете. Может быть они у вас в селе бывали, храму помогали?

- Нет, ну что вы. Ни разу у нас они не были.

По словам местных жителей, из полузаброшенного здания полицейские вынесли более сотни полотен.

- Все они направлены на экспертизу, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

По одной из версий, это картины из коллекции Института русского реалистического искусства (ИРРИ). Он был основан Алексем Ананьевым в 2011-м году. Здесь браться хранили свою коллекцию полотен современных живописцев. Судя по данным сохранившемся на сайте института, в экспозиции были работы таких современных художников как: Александр Дейнека, Георгий Нисский, Исаак Бродский. После возбуждения уголовного дела на картины, как и на другое имущество братьев был наложен арест. Но те не будь простаками, попытались их спрятать. Как оперативникам удалось выйти на тайник, пока не раскрывают.

А вот установить местонахождение самих беглых олигархов, пока задача из невыполнимых. Напомним, в конце 2017-го года очередная проверка нашла массу нарушений в деятельности Промсвязьбанка. Сообщалось о массовом хищении кредитных досье, фиктивных сделках купли-продажи и других нарушениях в отчетности. В итоге в банке было введена временная администрация. Сразу после этого братья Ананьевы пропали. А через год новые владельцы банка подали на них в суд и выиграли дело. Ущерб составил ни много ни мало 282 миллиарда рублей.

КОНКРЕТНО

Судя по данным Арбитражного суда наложен арест на следующее имущество братьев Ананьевых.

Алексей Анананьев

12 земельных участков

7 зданий и квартира

5 автомобилей

Дмитрий Ананаьев

3 земельных участка

2 квартиры

4 автомобилям

2 самолета Bombardier Challenger

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Портрет Ворошилова, шестисотый «Мерседес» и земля на Рублевке: как беглые банкиры Ананьевы расплатятся за вывод миллиардов в офшоры

Суд арестовал имущество бывших владельцев «Промсвязьбанка», включая частный музей в Москве (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Центробанке рассказали о схемах работы телефонных мошенников
Умерла вокалистка группы White Ring 37-летняя Кендра Малия
В Совфеде оценили готовность к разведению сил в Донецкой области
В ДОСААФ начнут готовить летчиков с 12 лет
Российские тест-системы ВИЧ способны определять даже новый открытый американцами штамм
В Госдуме прокомментировали «смерть мозга» НАТО
Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше 3000 пунктов
В Самаре девятый Парад Памяти посвятили Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину
В России создали робота для перевозки небольших грузов и доставки еды
«Эта тенденция хорошо была известна и ранее»: В Кремле прокомментировали данные Счетной палаты по сокращению численности населения
Эксперт предположил, что КНДР продолжит ядерную программу несмотря на давление США
The Sun: У побережья Франции акула съела британского туриста
В Кремле не знают о решении Минстроя ремонтировать ветхое жилье за счет граждан
Роскомнадзор собирается ввести ответственность за покупку краденых персональных данных
После переговоров с Трампом Эрдоган хочет обсудить ситуацию в Сирии с Путиным
С Леонида Ярмольника приставы взыскивают 800 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
В Москве автобус въехал в торговый центр
Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Комитет солдатских матерей снял с должности своего руководителя Флёру Салиховскую
Сенатор предположил, какой международный договор США «похоронит» следующим
Минобрнауки готовит новые правила распределения бюджетных мест в вузах
«Было тяжело»: Отец Дэцла посмотрел фильм о сыне
Букмекеры принимают ставки на беременность Кейт Миддлтон