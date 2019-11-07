Отрицает отцовство, но предлагает алименты: экс-король Малайзии пытается договориться с русской женой за смешные деньги

Русским горе-папашам малазийских не понять: пока наши алиментщики зачастую годами не платят законным детям, экс-король маленькой азиатской страны решил проявить восточную щедрость и содержать якобы чужого ребенка. 50-летний Мухаммад V, для которого сын Леон от русской жены Оксаны Воеводиной стал первенцем, публично отказывается признавать ребенка. И при этом тайком пытается договориться с бывшей о сумме ежемесячных платежей на малыша (а если точнее — о сумме откупных, чтобы замять вопрос отцовства): начинал с 75 тысяч долларов, потом опустился до 25, затем сдулся до 10, и вот наконец новое «горящее предложение».

- Фарис («домашнее» имя экс-монарха. - Ред.) прислал Оксане очередное письмо с идеей создать трастовый фонд для Леона, - рассказал kp.ru друг семьи. - Написано красиво: мол, объем средств на счету составит около четверти миллиона долларов (16 миллионов рублей). А по факту фонд будет ежемесячно платить маме и малышу 1500 долларов.

При этом, соглашаясь на сделку, Оксана должна будет выполнить ряд условий: во-первых, исключить все контакты ребенка с Мухаммадом, во-вторых, удалить свою страницу в Инстаграме (где у «Мисс Москва-2015» уже около 600 тысяч подписчиков). Ну и третье требование — воспитать Леона в исламских традициях. Но зачем, если ребенка экс-король так и не признал? Ведь по его словам, Леон похож вовсе не на него, а «на любого азиатского мужчину». Вот уж и правда, восток — дело тонкое...

rihanapetra Оксана Воеводина с сыном.

- Конечно, все эти предложения Оксана отвергла, - продолжает источник «КП». - Она привыкла к другим деньгам и сама себе обеспечивала гораздо более высокий уровень доходов. Да и в конце концов, она выходила замуж за короля Малайзии, а теперь он предлагает ей алименты меньше, чем платит за обед в ресторане. Это просто стыдно! В Малайзии все знают аппетиты бывшего монарха — в газетах это была тема №1. У него в личном автопарке под сотню элитных машин, груда коллекционных часов, а уж сколько он тратил на приемы… Только официально за год спустил более 60 млн долларов. А сын должен жить, во всем ущемленный?

Расходы экс-короля с декабря-2016 по апрель-2018: на аренду дворцов, путешествия, подарки и официальные визиты было потрачено около 64 млн долларов.

По данным «КП», сейчас русская жена, которой помогают родители, вынуждена снимать жилье в Москве, чтобы иметь возможность поселить няню и выйти на работу. Свою однокомнатную студию, которую Оксане покупали родители на окончание университета, Воеводина сдает: для них с ребенком там просто нет места. В планах Оксаны — расширение жилплощади, но для этого придется брать ипотеку. Оксана работает над проектом по косметике и посещает курсы по ведению бизнес-проектов. Закрывать аккаунт в Инстаграме девушка не собирается: во-первых, ей нечего скрывать, а во-вторых, с таким количеством подписчиков это хороший источник дохода от рекламных постов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Бывшая жена монарха угрожает Оксане

Силами экс-короля против Оксаны в Малайзии развернулась целая кампания. Невероятно, но русской красавице угрожает... первая жена Мухаммада!

- Эта женщина из Чехии, на которой Фарис был женат до Оксаны, - пояснил источник "КП". - При расставании она сумела получить от супруга дом за 16 миллионов долларов в Сан Диего и особняк в Праге за 5 миллионов евро. Но, видимо, женская солидарность и чувство сострадания ей незнакомы - теперь она пишет Оксане гадости в соцсетях, и даже угрожает ее жизни и здоровью. "Приедешь в Малайзию - я запру тебя в клетке со львами!" - вот лишь самая безобидная из этих угроз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679761" frameborder="0"></iframe> Король Малайзии взял в жены молоденькую «Мисс Москва».«Король женился на простолюдинке» - звучит как сюр, но это правда! Мисс Москва-2015 Оксана Воеводина стала супругой монаршей особы — Короля султана Мухаммада V

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии

Красавица решила развеять слухи, пущенные юристами Фариса Мухаммада V, что ребенок не от него [фото, эксклюзив kp.ru]