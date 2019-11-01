«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии

Об истории любви и громкого развода русской красавицы Оксаны Воеводиной написано немало. Напомним: ради короля Малайзии Фариса Мухаммада V девушка приняла ислам, сменила имя. Король отрекся от престола. Сыграли пышную свадьбу в Москве, Оксана родила сына.

А потом бывший король вдруг объявил о разводе. И буквально весь мир гадал: что случилось?

«Комсомолка» выяснила: это Оксана первой заговорила о разрыве. Супруги расстались из-за измен, потому что Фарис не стал прерывать предыдущих отношений с женщинами (подробности на kp.ru). Тем не менее в Малайзии ходили слухи, что ребенок не от него. Чтобы их развеять, Оксана намерена провести экспертизу ДНК, которая расставит все точки над «i». И опубликовать фото их сына.

Все, кто видел маленького Леона, отмечают: мальчик очень похож на своего отца - Фариса Мухаммада VФото: Личный архив

Малышу пошел шестой месяц. Отец ребенка по-прежнему никак не участвует в его жизни. В окружении Оксаны полагают: бывшему королю сделали серьезное внушение по поводу рождения русского наследника. И не случайно.

Сын Оксаны Воеводиной Исмаил Леон - первый внук в королевской семье. Не так давно, 28 сентября, умер его дедушка - султан Исмаил Петра (отец Фариса). Это в честь него Оксана назвала своего сына. У экс-короля Фариса есть два брата - Фаиз и Факхри. У них детей пока нет. А у его младшей сестры Амелин две дочки.

Таким образом, Исмаил Леон - первый сын Фариса, легальный наследник, рожденный в законном браке. И не важно, что он появился на свет в России. Чтобы стать королем, он должен быть мусульманином, знать малайский язык, традиции и обычаи.

Оксана говорит о сыне: «Это будущий русский король Малайзии»Фото: Личный архив

Если начнется борьба за трон, то Исмаил Леон (или его представители) сможет обратиться в королевский суд и доказать право наследования престола. Именно так поступил сам Фарис Мухаммад V. Отец Фариса хотел сделать своим преемником младшего сына. Но Фарис в суде доказал свои права, так как в Малайзии власть передается от отца к старшему сыну. Неудивительно, что правящие круги Малайзии обеспокоены рождением у Оксаны сына. Малайзийская знать боится русского наследника.

Впрочем, у самого маленького Леона пока совершенно другие интересы. Он учится ползать, пробует первые пюре и старается все взять в рот: у малыша активно режутся зубы.