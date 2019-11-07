На форуме Россия- Казахстан подписали 14 соглашений

На XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске представители крупных бизнес-структур, коммерческих банков, образовательных учреждений и общественных организаций двух стран подписали четырнадцать соглашений о сотрудничестве. Эти соглашения должны послужить укреплению связей между двумя странами, обмену опытом и усилению позиций участников соглашений внутри своих стран и на международной арене.

Форум, организованный Министерством экономического развития России и Фондом Росконгресс, стал местом заключения крупных коммерческих и стратегических соглашений между российскими и казахстанскими компаниями и организациями.

«С каждым годом в рамках форума межрегионального сотрудничества все больше бизнес-структур двух стран находят общие темы для обсуждения и развития взаимовыгодного сотрудничества. Соответствующим образом растет и число двусторонних соглашений между коммерческими структурами и общественными организациями, – отметил советник президента России Антон Кобяков. – Все это говорит о важности продолжения диалога. Мы создали эффективную площадку для обмена опытом, поиска партнеров и заключения соглашений. Такой формат взаимодействия позволяет формировать новые тренды в бизнесе и обществе, а также открывает множество новых возможностей перед участниками форума».

На церемонии подписания соглашений присутствовали главы и руководители организаций-участников. ООО «Титан-Агро» заключило соглашение о намерениях сотрудничества с ТОО «AZAM-КС». Двусторонние документы о сотрудничестве подписали КБ «Москоммерцбанк» и АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». «KazakhExport» также достигла договоренностей с ООО «Контрол лизинг» и ООО «Торговый Дом «КейЭсПи Стил». Евразийский банк развития и ТОО «КВ Enterprises» подписали кредитный договор.

Два документа о сотрудничестве подписало АО «Газпромнефть-ОНПЗ»: трехсторонний договор с ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» и Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова» и соглашение о сотрудничестве с ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» также договорился о сотрудничестве с ООО «АвеларСолар Технолоджи».

Ряд соглашений был подписан в торговой сфере: соглашение о поставке полуфабрикатов заключили ТОО «Айсберг ПВ» и ООО ТД «Евразия», а ТОО «Казмясопродукт» и ООО ТД «Евразия» подписали договор о поставке колбасных изделий. Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Западно-Казахстанской области Республики Казахстан и Союз «Торгово-промышленная палата Саратовской области» заключили соглашение о сотрудничестве.

Общественные организации России и Казахстана также достигли договоренностей, регламентирующих их дальнейшее взаимодействие: впервые в истории, Общественная палата Свердловской области подписала соответствующие документы с Общественными советами Карагандинской и Костанайской областей Казахстана. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве заключили общественное объединение «Туристская ассоциация по Северо-Казахстанской области» и Омское региональное молодежное общественное движение «Омская молодежь».

XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходит в Омске 6-7 ноября