Глава фракции в Бундестаге: Украинский кризис может быть разрешён лишь самими Россией и Украиной

Ровно 30 лет назад произошло падение Берлинской стены. Его время зафиксировано с точностью до минуты: 9 ноября 1989 в 19:34 по телевидению ГДР объявили, что теперь можно свободно переходить из Западной Германии в Восточную. Хотя ещё недавно пограничники открывали по таким перебежчикам огонь на поражение… Само разрушение Стены началось чуть позже, но для всех это стало знаком: полный демонтаж главного символа Холодной войны (да и всего проигравшего соцлагеря) — не за горами.

Тогда как сейчас ощущения противоположные: Восток и Запад, Россия и Европа всё дальше отдаляются друг от друга. Кто виноват, что делать и как решать Украинский кризис, из-за которого всё и началось? Об этом в эксклюзивном интервью «КП» рассказала немецкий депутат, глава фракции партии «Альтернатива для Германии» (третьей по величине в Бундестаге) — Алиса Вайдель.

КТО РАЗВАЛИВАЕТ ЕВРОПУ

— Госпожа Вайдель, в ноябре 1989 года вам было 10 лет. Что вы тогда ощущали?

— Да, падение Стены и последовавшее через год воссоединение Германии были одними из самых счастливых часов для моей страны. Все очевидцы как один помнят невероятное ощущение единства, которое все тогда испытали, чувство нового начала. И мы должны бережно хранить память о таких мгновениях нашей истории, чтобы на этом фундаменте строить лучшее будущее.

— Но к 30-летию тех событий всё словно повторяется: у западных элит и СМИ — те же новые-старые враги, только уже не «коммунисты за Берлинской стеной», а Россия.

— На мой взгляд, сегодня настоящая угроза для свободы и демократии в Европе — это левая и ультралиберальная* идеология, чрезмерная централизация Евросоюза и бесконтрольная массовая миграция: именно это и подрывает суверенитет европейских наций и их право самостоятельно определять собственную судьбу.

— При этом всевозможные стены в Европе никуда не делись. [Так, лидер Венгрии Виктор Орбан построил заграждения на границе с Сербией; Дания возвращает пограничный контроль на границе со Швецией и т.д. — прим. ред.]

— Есть серьёзная разница между «железным занавесом» и Берлинской стеной (созданных коммунистами ради заточения собственных народов) — и защитой границ, направленной против нелегальной миграции.

КТО МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ УКРАИНСКИЙ КРИЗИС

— Одна из причин ухудшения российско-европейских дел — ситуация вокруг Украины. Вы видите какие-либо предпосылки для восстановления отношений Москвы с Брюсселем [столицей Евросоюза — ред.] и Берлином?

— В конечном итоге Украинский кризис может быть разрешён лишь самими Россией и Украиной. Евросоюз и особенно Германия должны действовать скорее как честные брокеры, посредники без «узкого мышления», не принимая лишь чью-либо одну сторону. России же следовало было бы помнить, что она тоже является европейской державой, нуждающейся в прочных, равноправных и уважительных отношениях со всеми соседями. Санкции и интервенции в любом случае бессмысленны для любой из сторон.

— Вы много лет провели в Китае и хорошо знаете эту страну. После введения санкций доля китайских поставщиков в российском импорте составляет 20%, вдвое больше доли немецких экспортёров. Товарооборот РФ и ФРГ стагнирует, а с КНР поднялся до $100 млрд в 2018 году (в 2015 было лишь $68 млрд). Россия отворачивается от Запада на Восток?

— Россия и Китай — такие же геополитические соперники, как США и Китай. В подобных условиях быстрой рост зависимости от КНР — весьма неоднозначный путь для российской политики. На мой взгляд, было бы куда лучше продолжать и укреплять российско-немецкие торговлю и партнёрство, служа интересам обеих наших стран.

— Вы упомянули США — они продолжают экономическую войну с Пекином даже в большей степени, нежели с Москвой. И как в этом «гремящем треугольнике» — Америка-Китай-Россия — должна действовать Европа?

— Китай — важный торговый партнёр и в то же время мощный конкурент на глобальном поле. США делают из этой стратегической ситуации собственные выводы. Что до европейцев, то нам надлежит следовать нашим собственным интересам и укреплять наши позиции вместо ослабления собственной экономики — например, ненужной санкционной войной против России.

КОМУ ВРЕДИТ ГРЕТА ТУНБЕРГ

— Сегодня одно из самых мощных движений в Европе — экологическое, чьим лицом стала девочка-активистка Грета Тунберг. Партия Зелёных (отстаивает те же «деструктивные леволиберальные идеи»*, о которых вы говорили вначале) на выборах в Европарламент весной-2019 получила вдвое больше, чем на выборах в Бундестаг осенью-2017. Тогда как ваша партия АдГ выступает за развитие промышленности (которая может загрязнять природу).

— Наоборот, климатическая истерия способствует росту популярности АдГ (на недавних региональных выборах в Тюрингии эта партия набрала 23,4%: вдвое больше, чем пять лет назад — прим. ред.). Огромное множество людей, которые усердно трудятся, не имеют возможности добираться до работы иначе как на машине [например, в сельских районах — ред.] и бьются за возможность провести хотя бы двухнедельный отпуск за границей, — сполна наелись упрёков за свой стиль жизни. И ещё они по горло сыты предложениями повысить налоги и сборы [такие как акциз за «неэкологичное автомобильное топливо»], к чему призывает надменная «зелёная номенклатура». Тогда как наша партия АдГ — единственный последовательный оппонент этой лицемерной и иррациональной истерии. В терминах маркетинга — это наше «уникальное торговое предложение». Которое, уверена, избирателя оценят.

Эко-активистка Грета ТунбергФото: REUTERS

— Ко всей этой истерии очень близки «гендерные теории»*, которые внедряются в университетах США, ЕС и даже кое-где в России.

— Так называемые гендерные теории* нельзя назвать настоящей наукой. Это ультралевая идеология, ставящая целью контроль над [якобы «неправильными»] мыслями и речами. Серьёзным университетам следует избегать подобных ненаучных псевдоисследований.

ПРИМЕЧАНИЕ «КП»

* В оригинале сказано не «левая и ультралиберальная», а просто «левая» идеология, однако в России и на Западе эти термины сейчас понимаются по-разному. У нас — в духе большевизма-1917: классовая борьба пролетариата против буржуазии, фабрики — рабочим, народу — социальную справедливость.

А на нынешнем Западе подобные идеи трансформировались: главными врагами-угнетателями объявлено «привилегированное большинство» — коренные европейцы мужского пола. У них-де есть историческая вина перед всеми подряд — от «угнетённых женщин» до мигрантов и секс-меньшинств. Соответственно, для восстановления социальной справедливости нужно открыть границы для беженцев со всего света, внедрять в детсадах и школах «гендерно нейтральное воспитание» на основе «гендерных теорий», чтобы, не дай бог, мальчик не вырос мужчиной, а девочка — женщиной.

К каким последствиям для социальной и экономической системы всё это приведёт — не волнует никого, кроме горстки патриотов из «Альтернативы для Германии» и других партий, которых крупные СМИ шельмуют «фашистами» и «угрозой для демократии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой

В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену. 43-километровое заграждение из бетона было сооружено при Хрущеве, чтобы предотвратить отток граждан Восточной Германии от «прелестей» социализма на капиталистический Запад. Стена стала настоящим символом коммунистического режима. И еще - местом гибели 140 человек за 28 лет своего существования: пограничники при попытке бегства имели приказ стрелять на поражение (подробности)