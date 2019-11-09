Агрессия бывшего мужа Валерии и потеря ребенка: Корчевников схватился за сердце от откровений Юлии Михальчик с "Фабрики звезд"

Юлия Михальчик была одной из самых ярких участниц "Фабрики звезд-3". На проекте эффектная блондинка познакомилась с продюсером Александром Шульгиным. Их отношения в какой-то момент вышли за рамки рабочих. Девушка собиралась за бывшего супруга Валерии замуж.

Юлия Михальчик приглянулась красавцу-продюсеру Александру Шульгину на кастинге "Фабрике звезд-3". 18-летняя исполнительница с горящими глазами и милой улыбкой только-только делала первые шаги в шоу-бизнесе. А знаменитый композитор переживал последствия скандального развода с певицей Валерией. Но в то время Юлия не подозревала, что ее наставника обвиняют в домашнем насилии.

"Для меня Александр всегда был другим... Невозможно детей рожать одного за другим от человека, который агрессивен. Мне кажется, говорить так об отце своих детей не стоило", - заявила артистка в эфире программы "Судьба человека".

На "Фабрике звезд" она заняла третье место. Во время гала-концерта Шульгин сделал ей предложение. По признанию Михальчик, она была настолько шокирована этим, что находилась в состоянии полной эйфории. Она сказала сказала "да".

Мама вокалистки была рада, что в жизни наследницы появился такой преподаватель, как Шульгин. На проекте он написал для нее порядка десяти песен. Ни один другой исполнитель не мог похвастаться подобным. "Я рада была, что она попала на «Фабрику звезд» и там у нее такой учитель. Такого учителя она нигде бы не смогла найти. Я была рада, что она с ним общается", - сказала Жанна Михальчик.

mikhalchikyuliya "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым

Через несколько недель Юлия и Александр поехали отдыхать в Египет на новогодние праздники, но в один из дней Шульгин позволил себе грубость. "Все, казалось, будет хорошо. Однако потом Шульгин позволил себе грубость. Он хотел, чтобы я поплавала с маской, а я отказалась. Помню, даже расплакалась из-за того, что он меня заставлял. Тогда Александр меня схватил за лицо. Это стало точкой. Тогда я поняла, что все", - заявила певица Борису Корчевникову.

При этом Михальчик сказала, что сейчас с Шульгиным они прекрасно общаются. "Он много сделал для меня. Если у меня возникают какие-то вопросы по песням, то я звоню ему... Он невероятно творческая личность", - подчеркнула девушка.

После этих отношений Михальчик погрузилась в работу. А потом повстречала своего будущего мужа. "С Владимиром нас познакомила общая знакомая. Он молодой бизнесмен, крайне эрудированный человек, душа компании", - сказала с улыбкой звезда.

Певица отметила, что сначала все было хорошо в их отношениях. Она забеременела. Но на пятом месяце потеряла ребенка. "Было 31 декабря. У меня открылось кровотечение. Врач мне сказала, что будущее плода туманно. Предстояло пить курс антибиотиков. Причем было не ясно, здоровый родится ребенок или нет. Врач предложила прервать беременность. Я выбрала второй вариант", - поведала она со слезами на глазах шокированному Корчевникову, который в этот момент держался за сердце.

Через шесть месяцев после пережитой трагедии Юля снова забеременела. Однако после рождения сына жизнь с мужем не заладилась. "У него дела пошли не так. Он переживал. Я тоже работала. Потом пошли отъезды его... А потом мне ответила по телефону незнакомая девушка... Это был конец. Честно, я не представляла, как жить дальше. Конечно, измена - не самое страшное. У нас бывало такое, что просто страшно рассказывать. Криминальная хроника...", - заметила артистка.