Татьяна Буланова сходила к пластическому хирургу и объявила о новом возлюбленном

Татьяна Буланова после тяжелого расставания со вторым супругом Владиславом Радимовым посвятила себя творчеству и воспитанию детей. Три года певица говорила о том, что ее сердце свободно. Но недавно звезда объявила о том, что вновь обрела женское счастье.

В этом году Татьяне Булановой исполнилось 50 лет. Но певица совсем не выглядит на свой возраст. Эффектная блондинка может похвастаться идеальной фигурой, хоть и не является поклонница спортзалов. "Я себя ощущаю лет на 30-35. Спортом вообще не занимаюсь. Я стараюсь мало есть. Поужинала полшестого, все", - кокетничает звезда.

Буланова регулярно делает косметические процедуры. По словам певицы, к пластическому хирургу она тоже обращалась: "Честно признаюсь, я ходила к хирургу пластическому. Он сказал: ничего пока не надо".

В последнее время Татьяны буквально светится от счастья. И тому есть веская причина. У Булановой появился возлюбленный. Его имя она держит в секрете. Зато похвасталась тем, как он за ней ухаживает. Мужчина окружил ее вниманием и заботой: "Просто прислал за мной машину. Причем он знал, что я еду с кем-то еще. Спросил, сколько будет человек. Две чашки кофе, выпечка какая-то, букет цветов. Очень приятно".

Певица в новом избраннике ценит искренность, воспитание и верность. "Это самое важное после всех моих историй… Если тебе что-то не нравится, скажи мне прямо. И уходи, в конце концов. Не надо двойную жизнь…", - цитирует исполнительницу "Пятый канал".

Вокалистка не исключает, что новый возлюбленный - тот самый мужчина мечты, за которого она может выйти замуж. Правда, рожать наследника жениху не готова: "Ну какой ребенок! Представляете, мне 60 лет, а ребенку лет 12. Ну куда! Я уже внуков буду ждать".

Певица уже представляет, что она будет приходящей бабушкой. "Поиграла с внуком и поехала на гастроли. Меня сын старший спросил: «А ты будешь сидеть с детьми?». Я говорю ему: «Саша, я готова, но кто тогда будет тянуть на себе весь воз?» Он говорит: «Нет, я сам буду воспитывать своих детей и смотреть за ними", - с гордостью рассказывает Татьяна.

Отметим, три года назад Татьяна Буланова столкнулась с предательством своего второго мужа Владислава Радимова. Футболист изменил супруге с ее подругой много лет. Он даже познакомил ее со своими родителями. Буланова измену не простила. Пара развелась. Супруги воспитывают сына Никиту. От первого брака у Булановой есть сын Александр.