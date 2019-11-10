2019-11-10T01:00:54+03:00
Звезды

В роковой день Арины Перчик рядом не было: скандальная модель в шоке от смерти возлюбленного Паши "Фейсконтроля"

Известный промоутер скончался в 38 лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Паша "Фейсконтроль"Паша "Фейсконтроль"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Клубный промоутер Павел Пичугин, известный как Паша "Фейсконтроль", умер в Москве. Причиной смерти 38-летней знаменитости стала остановка сердца. Меж тем, знакомая раскрыла детали личной жизни легенды клубной жизни столицы.

Паша "Фейсконтроль" недавно влюбился. Он встречался с известной в клубной тусовке Москвы моделью и бывшей участницей шоу "Топ-модель по-русски" Ариной Перчик. "Он мне говорил: «Все про нее знаю, но она мне нравится». Они все время вместе были", - рассказала московский промоутер Маша Горбань.

Однако в роковой день гибели Арины Перчик рядом с ним не было. "Она в шоке, конечно...", - цитирует ее сайт 360. Кстати, год назад девушка делилась шокирующими деталями своей личной жизни. Модель рассказала в Инстаграме, что супруг забрал ее пятимесячную дочь. Арина познакомилась с будущим мужем, успешным бизнесменом Александром много лет назад. Ему тогда было 44 года. Модель разорвала отношения, когда добилась популярности.

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Арина Перчик
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Меж тем друзья "Фейсконтроля" сейчас находятся в морге, выясняют подробности трагедии. В свою очередь, как сообщил известный МС Дмитрий Ежиков, Павел не страдал от каких-либо заболеваний. "Здоровье, понятно, у всех, кто в ночную работает, не очень хорошее. Такого, чтобы на что-то жаловался, - нет", - пояснил друг Павла.

Отметим, Павел Пичугин стал частью клубного бизнеса в 16 лет. Он раздавал флаеры в модном тогда заведении "Титаник". Позже ему предложили заниматься фейсконтролем.

По образованию Пичугин стоматолог. Некоторое время он даже работал по специальности. Но клубная тусовка взяла верх. Он сменил порядка 10 заведений, прежде чем обосновался в легендарном "Дягилеве". Сам Павел в одном из интервью признался, что однажды не пропустил даже Филиппа Киркорова, Наталью Водянову и ее подругу.

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Nude natural style
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Пичугин был по-настоящему культовой личностью. Группа "Дискотека Авария" и Dj Smash посвятили ему хит. Павла попросили произнести несколько фраз, наложили его фразы на музыку а чуть позже "Дискотека Авария" сняла клип. Упоминание о Паше "Фейсконтроле" есть в книге "Духлесс" Сергея Минаева и в романе "Идеаль" Фредерика Бегбедера.

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Костыль пати
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Напомним, Павел Пичугин умер 10 ноября в Москве от остановки сердца. По словам врачей, мужчина сам вызвал себе скорую помощь. Медики не смогли вернуть его к жизни.

"Дискотека Авария" и DJ Smash.Паша Face Control

ИСТОЧНИК KP.RU

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