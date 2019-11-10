«Спартак» может отказаться от турнира в Орландо: МИД РФ обвинил США в визовой войне

МИД РФ жестко высказался о ситуации с невыдачей американских виз игрокам ФК «Спартак». Футболисты планировали сыграть в январе 2020 года на товарищеском турнире Florida Cup в Орландо, но из-за проблем с визами клуб намерен отказаться от участия.

- США развернули против России настоящую визовую войну. Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда уже мероприятия в разгаре либо прошли. Это очевидное использование политических ресурсов, - заявил в воскресенье журналистам источник в министерстве иностранных дел России.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил о том, что посольство США не выдает визы, несмотря на письма от организаторов турнира и администрации Орландо.

- Скорее всего, мы откажемся от турнира, - приводит его слова ТАСС.

Среди тех, кто также остался без американской визы, в том числе была теннисистка Светлана Кузнецова, пропустившая турнир в Вашингтоне, а также члены российской делегации в ООН.

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