2019-11-10T17:05:33+03:00
В мире

«Спартак» может отказаться от турнира в Орландо: МИД РФ обвинил США в визовой войне

Теперь проблемы с визами настигли уже футболистов
Ася ХОВАНСКАЯ
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Футбольная команда «Спартак» может не поехать на турнир в американский ОрландоФутбольная команда «Спартак» может не поехать на турнир в американский ОрландоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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МИД РФ жестко высказался о ситуации с невыдачей американских виз игрокам ФК «Спартак». Футболисты планировали сыграть в январе 2020 года на товарищеском турнире Florida Cup в Орландо, но из-за проблем с визами клуб намерен отказаться от участия.

- США развернули против России настоящую визовую войну. Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда уже мероприятия в разгаре либо прошли. Это очевидное использование политических ресурсов, - заявил в воскресенье журналистам источник в министерстве иностранных дел России.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил о том, что посольство США не выдает визы, несмотря на письма от организаторов турнира и администрации Орландо.

- Скорее всего, мы откажемся от турнира, - приводит его слова ТАСС.

Среди тех, кто также остался без американской визы, в том числе была теннисистка Светлана Кузнецова, пропустившая турнир в Вашингтоне, а также члены российской делегации в ООН.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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