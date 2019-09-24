2019-09-24T14:03:36+03:00
В мире

Новый дипломатический скандал: членам российской делегации в ООН не дали американскую визу

Лавров обсудит инцидент с Помпео
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Открытие 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ознаменовалось скандалом: часть российской делегации осталась без американских виз. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССОткрытие 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ознаменовалось скандалом: часть российской делегации осталась без американских виз. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Открытие 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ознаменовалось скандалом: часть российской делегации осталась без американских виз. Известно, что среди этих десяти человек - глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он-то об этом и объявил.

- В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня (во вторник. - Ред.) в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий, - рассказал сенатор "Интерфаксу".

Сам он находится под американскими санкциями, но прежняя практика его "соседей" по черным спискам в США и ЕС показывала, что в случае официальных визитов на мероприятия в эти страны рестрикции на них временно не распространялись. Так, в Вашингтон, например, даже летал директор СВР Сергей Нарышкин, чтобы обсудить с американскими спецслужбами борьбу с терроризмом, когда Россия готовилась к проведению Чемпионата мира по футболу.

ОФИЦИАЛЬНО

На инцидент уже жестко отреагировал российский МИД. Эта тема теперь будет ключевой на предстоящей встрече Сергея Лаврова с Майком Помпео.

-Это возмутительный пример неуважения США членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию. Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так, - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше, за пару месяцев до вылета, были возвращены с формулировкой "рано сдали". Что-то у ребят сломалось капитально.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

"Провокационная заминка"

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эти дни находится в Казахстане на форуме спикеров парламентов стран Евразии и рассказывал "Комсомолке", какие темы планирует обсуждать следом в Нью-Йорке. В первую очередь, санкции. И как раз в отношении парламентариев. И вот новый поворот, который он пока предпочитает называть "заминкой, возможно, провокационной".

-Я думаю, что визу обязательно выдадут, - полагает депутат. - Как можно членам официальной делегации, утвержденной президентом, неважно России или другой страны, не выдать визу в главную международную организацию? Я предлагаю на этом не зацикливаться раньше времени. Я свои ооновские встречи передвинул на сутки.

ОТВЕТ ПОСОЛЬСТВА

- Согласно нашим правилам мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США, - ответили "Комсомолке" во вторник в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в пресс-службе посольства США в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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