2019-11-10T19:29:41+03:00
Звезды

Российский фильм «Дылда» получил главную награду на фестивале в Женеве

Картина 27-летнего режиссера Кантемира Балагова также претендует на "Оскар"
Глеб ГУБАРЕВ
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Кадр из фильма "Дылда"Кадр из фильма "Дылда"
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Стоит отметить, что женевский фестиваль не входит в число топовых кинофорумов планеты - появившийся лишь в 1995 году, он не может конкурировать с более именитыми коллегами, например, Венецией или Берлином. Однако награда, полученная российским фильмом в Швейцарии, все равно важна, ибо укрепляет его международные позиции и увеличивает шансы на призы более серьезные. Речь, разумеется, об «Оскаре» - как известно, «Дылда» выдвинута на соискание статуэтки от нашей страны. Это не значит, что фильм обязательно ее получит - более того, не факт, что картина даже попадет в заветную пятерку претендентов на победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но шансы при этом призрачными не выглядят. И престижные награды, полученные фильмом весной на Каннском фестивале, тому подтверждение: фильм взял два трофея - приз кинокритиков и награду за режиссуру в рамках программы «Особый взгляд».

Напомним, картина 27-летнего режиссера Кантемира Балагова рассказывает о двух женщинах (их играют Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина), которые, вернувшись с фронта в послевоенный Ленинград, пытаются как-то обустроиться в мирной жизни. Интимные отношения героинь вызвали немало ожесточенных споров, однако именно эта сюжетная линия, как показывает практика, может стать дополнительным аргументом в пользу нашей картины в глазах американских киноакадемиков.

Дылда Трейлер (2019). Первый трейлер фильма Дылда 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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