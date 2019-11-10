2019-11-10T07:38:29+03:00
Звезды

Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля

Судьи кинофестиваля назвали картину российского режиссёра «настоящим произведением искусства о скорби и восстановлении» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз ХХV Женевского кинофестиваляФильм «Дылда» Балагова получил главный приз ХХV Женевского кинофестиваляФото: кадр из фильма
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Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» о послевоенном Ленинграде стал победителем в номинации среди полнометражных кинолент на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF)

«Это очень сильная картина от весьма молодого режиссёра, который обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене», - говорится на сайте киносмотра.

Судьи кинофестиваля назвали картину российского режиссёра «настоящим произведением искусства о скорби и восстановлении» и отметили, что актрисы Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина «превосходно исполнить свои роли».

Картина рассказывает о судьбе двух фронтовых подруг, которые пытаются обрести мирную жизнь в послевоенном Ленинграде.

В мае за фильм «Дылда» Кантемир Балагов получил приз Каннского фестиваля в секции «Особый взгляд», а в сентябре киноленту выдвинули на премию «Оскар».

Дылда (официальный трейлер).Новый фильм Кантемира Балагова

ИСТОЧНИК KP.RU

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