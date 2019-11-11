Шокирующие подробности громкого убийства в Петербурге: Доцент принимал гостей, а в соседней комнате лежал труп любовницы-аспирантки

Третий день весь Петербург обсуждает жестокое убийство 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Анастасии Ещенко. По предварительным данным, девушка стала жертвой своего преподавателя и любовника - известного историка Олега Соколова. 63-летний профессор застрелил свою ученицу из обреза и больше суток прятал тело у себя в квартире. А потом расчленил его и попытался утопить останки в реке Мойке - в нескольких метрах от главного здания Следственного комитета по Петербургу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/742977" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве студентки, выбрасывает в Мойку останки девушки.

«ВСЕ ЗНАЛИ ОБ ИХ ОТНОШЕНИЯХ»

Отношения с Анастасией у Соколова начались примерно три года назад - тогда девушка еще училась в магистратуре.

Симпатию профессора к одаренной студентке многие заметили давно, но роман между ними все-таки стал неожиданностью: ведь Соколов был женат вторым браком, воспитывал детей, которых, как говорят, очень любил, да и разница в возрасте у них была внушительная.

Отношения с Анастасией у Соколова начались, когда девушка еще училась в магистратуреФото: соцсети

Но Настю это не останавливало - ей казалось, что у них с Соколовым много общего. Под его руководством она окончила магистратуру и поступила в аспирантуру, оба были увлечены историей, с особенной страстью изучали личность Наполеона, участвовали в исторических балах, причем на них Настя неизменно выступала спутницей профессора.

- Все знали об их отношениях, - рассказали однокурсники Насти. - Но Соколов не делал ей никаких поблажек. А это ей было и не надо - она была очень умной, образованной, Институт истории СПбГУ окончила с отличием. Настя училась на кафедре истории России с древнейших времен до XX века.

По словам друзей семьи, супруга профессора знала об изменах мужа, но первое время предпочитала игнорировать этот роман.

Однако ради молодой любовницы Соколов, похоже, все же решился оставить семью. В последнее время он жил вместе с Настей на набережной Мойки, хотя сама аспирантка эти отношения не афишировала.

Бывшая супруга забрала детей и ушла от СоколоваФото: соцсети

- Я узнала об этом преподавателе только из СМИ, - удивляется двоюродная сестра Насти Ольга. - Мы просто в шоке от произошедшего.

РЕВНОВАЛА К ДЕТЯМ?

В четверг, 7 ноября, влюбленные поссорились.

По одной из версий, причиной скандала стала ревность Анастасии к детям Соколова (к взрослой дочери от первого брака, а первая супруга профессора умерла).

По другой - девушка хотела пойти на день рождения к другу, а Олег ее не пускал. В пылу скандала профессор застрелил Анастасию из обреза, который хранил дома. На следующий день Соколов спокойно принимал у себя гостей, пока тело убитой им девушки было закрыто в одной из комнат квартиры.

Затем Соколов купил пилу, и в ночь на субботу решил избавиться от трупа. В черном пакете он вынес ноги девушки и утопил их в Мойке около своего дома.

Преподаватель (крайний справа) и его возлюбленная студенткаФото: соцсети

Подвело профессора то, что он был сильно пьян: при попытке избавиться от рюкзака с отрезанными руками он свалился в холодную воду. Это заметил таксист, который вызвал МЧС.

Когда спасатели достали профессора из реки, то вместе с ним выловили и рюкзак с останками. Соколова с переохлаждением отправили в больницу, а в его квартиру приехали следователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/742982" frameborder="0"></iframe> Доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего аспирантку-любовницу, вытаскивают из реки.

ПРОФЕССОР СО СКАНДАЛАМИ

В научных кругах кто-то считает Соколова преподавателем от бога, другие уверяют: ему не место в стенах вуза.

- Он был очень увлечен своим делом. Буквально жил им. Был требовательным, но преподносил материал живописно, - рассказал «КП» один из однокурсников погибшей.

- К студентам относился по-разному, - рассказал студент СПбГУ Влад Тарелко. - Мог позволить себе нахамить.

Год назад Соколов стал участником скандала. Один из историков обвинил его в плагиате научных работ. После этого в сети появился ролик с открытой лекцией преподавателя. На видео молодой человек спросил у кандидата наук, не стыдно ли ему вести занятия.

Знакомые рассказывают, что помешанный на Наполеоне Соколов требовал называть себя «сир»Фото: соцсети

- Вали отсюда! - заявил преподаватель. Затем со своих мест поднялись двое крепких ребят и грубо вытолкали юношу из аудитории. Последствий для Соколова история не имела.

После громкого убийства слухов про профессора стало еще больше. Говорят, что помешанный на Наполеоне Соколов требовал называть себя «сир» (так французы обращались к императорам и королям), а его реконструкторский клуб был чуть ли не сектой...

- Нет, никакого собственного клуба у него не было, - рассказал нам сотрудник Комитета по молодежной политике, занимающийся организацией реконструкторских мероприятий. - Олег дал начало многим клубам, которые существуют самостоятельно. Я знаком со многими людьми из реконструкторского движения, и если бы где-то действительно было нечто такое - я бы знал.

СПРАВКА «КП»

Олег СОКОЛОВ родился 9 июля 1956 года в Ленинграде.

В 1979 году окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института по специальности «инженер-физик».

В 1984 году с отличием окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета по кафедре истории нового и новейшего времени.

С 2000 года - доцент кафедры истории нового времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

В 1998, 2000, 2002 годах был приглашенным профессором Практической школы высших исследований в Сорбоннском университете.

Автор многочисленных статей по военной истории Европы XVII - начала XIX века. Считался одним из крупнейших в мире специалистов по данной теме.

ОФИЦИАЛЬНО

«Написал явку с повинной»

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». По неподтвержденной информации, Соколов заявил следователям, что после всего произошедшего хотел покончить с собой в костюме Наполеона на глазах у туристов около стен Петропавловской крепости, но сделать этого не успел.

- Подзащитный написал явку с повинной, но мы должны проверить версию самооговора, - рассказал адвокат историка Александр Почуев.

Сам историк сейчас находится в Мариинской больнице в тяжелом состоянии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Его всячески изводили»

Соколов выступал экспертом в программе Дмитрия Пучкова (Гоблина) на YouTubeФото: скриншот с видео

Популярный публицист, блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) хорошо знает профессора Соколова. Последние два года они создавали программу на YouTube, в которой историк выступал экспертом.

- Я как бывший оперуполномоченный скажу: подобное может совершить кто угодно, - рассказал «КП» Пучков. - Я знаю Соколова как большого специалиста по наполеоновской истории. Он член ордена Почетного легиона Франции, организатор движения реконструкторов в России. Внутри этого движения у всех есть имена. Меня в интернет-среде зовут Гоблин, а его - Сир. В последние полтора года на него была организована травля. Некий историк донимал его обвинениями, что тот якобы украл у него какую-то концепцию. Но это ложь. Соколов получал угрозы. Однажды в подъезд к нему забрались неизвестные и разрисовали все стены. Его изводили. Это не оправдывает содеянного. Но причина, возможно, в этом.

«КП» продолжит следить за этой драмой.

ВОПРОС ДНЯ

Встречали ли вы в жизни трагические истории любви?

Ольга МАХОВСКАЯ, психолог:

- Ну перестаньте, я психолог и чего только не встречала! У нас 14 тысяч женщин в год погибает в зависимых отношениях с мужчинами - мужьями, любовниками, сожителями... Кстати, у этого питерского профессора на лице написано, что он маньяк с садистскими наклонностями. Но не все решаются на то, чтобы открыть подоплеку отношений. Если бы меня спросили: «Вы лично проходили подобное?» - я бы ответила, что три четверти женщин проходят через такой опыт насилия в отношениях, в семье. Это может быть папа, брат или их знакомый. У нас это, к сожалению, нормализовано.

Дана БОРИСОВА, ведущая:

- Трагическая любовь - это второй или третий фактор срыва для зависимых людей, которые проходят реабилитацию. Есть рекомендация: после тяжелого расставания в течение года ни с кем не встречаться. Но я знаю истории, когда ребята приезжали и сразу начинали крутить романы. И заканчивалось это очень плохо - возвращением в реабилитационный центр. И знаю даже случаи, когда из-за этого у людей случались передозы со смертельным исходом. Сама я строго придерживалась таких рекомендаций, но то, что происходило с другими, видела. Ребята думают: жизнь только началась, и надо брать от этой жизни все. Но для пламенных страстей надо иметь железную психику.

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации российских флористов:

- У моих близких друзей при разводе, когда любовь рухнула, дети были так выбиты из колеи, что готовы были наложить на себя руки. И на плечи мамы, моей подруги, легла тяжелая доля - привести детей в чувство, пережить семейную драму. То есть для ребенка трагедия развода оказалась даже большей, чем для родителей.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:

- Когда я жил в Сибири, истории трагической любви случались то и дело в нашем поселке под Тюменью. Приревновала жена своего мужа - милиционера. Узнала, что он ездит к одной женщине, которая в лесу жила одна. И вот эта милицейская супруга со своей подругой к той женщине пришли, стали угощать ее, а потом одна ее схватила за руки, а обманутая жена в рот «ведьме» вылила бутылку уксусной эссенции.

Николай МИШУСТИН, координатор общества «Царский крест»:

- По градусу накала в некоторых семьях, мне известных, выходили уже и муж, и жена на такой уровень, за которым могла последовать трагедия. Но по отрезвлении все возвращалось в нормальное русло. И тут вера помогает...

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:

- Встречалось, а как же! Чем больше накал любви, тем больше трагедии. Был яркий случай: распевание страстных серенад под окном, заказ машины, которая чинит фонари, с люлькой, на которой на балкон любимой поднималось ведро с огромным букетом роз. Потом, через весьма небольшое время, дикая ревность, выламывание дверей, мордобой, снятие побоев и суд, где я представлял интересы одной из сторон. До рассмотрения расчленения в моей адвокатской практике, к счастью, дело не доходило, но была разбитая о голову столовая посуда, была вылитая на потерпевшего кастрюля свежеприготовленного супа. Бойкий у нас народ...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/742826" frameborder="0"></iframe> Доцент вуза в Петербурге расчленил любимую коллегу, засунул части тела в рюкзак и попытался утопить их в Мойке.Роман ЛЯЛИН

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