2019-11-11T00:46:00+03:00
Общество

За кулисами юбилейного вечера Александры Пахмутовой: звездные гости и торт с композитором и поэтом

Корреспонденты «Комсомолки» - о том, что было в Большом театре после концерта
Александр ГАМОВЛюбовь МОИСЕЕВА
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Юбилей Александры Пахмутовой отметили грандиозным концертом в Большом театреЮбилей Александры Пахмутовой отметили грандиозным концертом в Большом театреФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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… А после грандиозного концерта в Большом театре, где праздновали юбилей Александры Пахмутовой, - здесь же, в Бетховенском зале, состоялся банкет. На котором были замечены большинство вип-гостей…

Александре Пахмутовой 9 ноября исполнилось 90 лет Фото: Александр ГАМОВ

Александре Пахмутовой 9 ноября исполнилось 90 летФото: Александр ГАМОВ

Неля Кобзон, как всегда, выглядела молодо и свежо, улыбалась и кивала знакомым, с которыми их с Иосифом Давыдовичем связывали многие годы дружбы. Знаменитый доктор Леонид Рошаль провозгласил здравицу в честь виновницы торжества, и зал дружно отсалютовал раскатистым «Ур-р-а!». Александра Пахмутова и Николай Добронравов появились в банкетном зале немного позже, их встретили овациями.

Николай Добронравов Фото: Александр ГАМОВ

Николай ДобронравовФото: Александр ГАМОВ

Самым сноровистым фотокорам (в числе коих были и журналисты «Комсомолки») удалось сделать снимки их выхода.

Юрий Башмет Фото: Александр ГАМОВ

Юрий БашметФото: Александр ГАМОВ

Знаменитый музыкант Юрий Башмет и не менее знаменитый танцовщик ( в прошлом) Большого театра, а ныне балетмейстер Владимир Васильев были буквально взяты в осаду – многим хотелось сфотографироваться с великими артистами. Нарасхват были и знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов и саксофонист Игорь Бутман. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов пытался остаться незамеченным и выглядел немного усталым и грустным. Может быть, оттого, что не прозвучали песни о Ленине , партии и комсомоле?

Вячеслав Фетисов Фото: Александр ГАМОВ

Вячеслав ФетисовФото: Александр ГАМОВ

Зато известному спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву «маскироваться» было бы бесполезно – с его-то ростом и зычным профессиональным голосом! Кстати, он теперь вполне обоснованно может считать себя и солистом Большого театра, потому что с исторической сцены спел - и, надо сказать, вполне задорно, - песню «Команда молодости нашей». А какие люди были у него на подпевках: великий хоккейный вратарь Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, сама десятикратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и легендарный баскетболист, тот самый, что подал победный пас Александру Белову в том самом легендарном матче, запечатленном в фильме «Движение вверх» / Иван Едешко.

Леонид Рошаль Фото: Александр ГАМОВ

Леонид РошальФото: Александр ГАМОВ

А еще нам дружески помахали коллеги – популярные тележурналисты Андрей Кондрашов, Евгений Ревенко (ныне депутат Госдумы) и Эрнест Мацкявичус.

... А угощение являло собой просто мастер-класс на тему – как из обычных продуктов приготовить кулинарные шедевры. Не только по вкусу, но и по изысканному оформлению.

КСТАТИ

Вкусная нота

… И все же, самой вкусной нотой в этот вечер стал внушительных размеров торт, приготовленный кулинарами Москвы. Корреспонденты «КП» увидели в нем сочетание скромности - (качества, так присущего уважаемой имениннице!) - и духовного смысла.

Торт для Александры Пахмутовой Фото: Александр ГАМОВ

Торт для Александры ПахмутовойФото: Александр ГАМОВ

На пяти тортовых «этажах» не было никаких пышных розочек, бутончиков и кремовых рюшей. Зато - имелся полный набор символов славного творческого и жизненного пути замечательного композитора: хоккеист в форме сборной СССР, Олимпийский Мишка, космонавт и даже комсомольский значок с профилем Ленина.

Комсомольский значок - вкусный и сладкий Фото: Александр ГАМОВ

Комсомольский значок - вкусный и сладкийФото: Александр ГАМОВ

Разумеется, на всех этажах торта – шоколадные ноты и клавиши.

Из песни Пахмутовой - на ее юбилейный торт Фото: Александр ГАМОВ

Из песни Пахмутовой - на ее юбилейный тортФото: Александр ГАМОВ

А венчала это сооружение скульптурная группа влюбленных (из шоколада!) – прямой намек на замечательный жизненный и творческий союз композитора и поэта – Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.

Пахмутова и Добронравов шоколадный дуэт Фото: Александр ГАМОВ

Пахмутова и Добронравов шоколадный дуэтФото: Александр ГАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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