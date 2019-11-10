2019-11-10T20:52:46+03:00
Политика

Путин — Пахмутовой: Вы своими тёплыми руками прямо в душу к человеку забираетесь

Президент поздравил великого композитора с 90-летием
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Путин поздравил Пахмутову с юбилеем на сцене Большого театраПутин поздравил Пахмутову с юбилеем на сцене Большого театраФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Полтора года назад, возвращаясь пешком с инаугурации в Большом кремлевском дворце, Владимир Путин встретил по дороге Александру Пахмутову.

- Как вы? Ничего? - догнал ее Путин и обнял.

- Хорошо! Как вы, главное? - обрадовалась Пахмутова.

- Да все хорошо, - ответил Путин и поинтересовался — не нужна ли какая помощь.

Президент приезжал домой в гости к великому композитору, награждал ее государственными наградами и не раз признавался в любви и к Пахмутовой, и к ее творчеству. К 90-летнему юбилею Пахмутова была удостоена высшей награды России — ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Мог ли Путин не приехать в это воскресенье в Большой театр, чтобы лично поздравить Александру Николаевну с юбилеем?

Путин напомнил об указе о награждении Александры Пахмутовой орденом Андрея Первозванного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путин напомнил об указе о награждении Александры Пахмутовой орденом Андрея ПервозванногоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путин приехал с большим букетом и поздравил, поцеловав руку.

- Хочу вас поблагодарить за всё, что вы сделали для нашей страны и для нашего народа, - сказал он. - Почему ваша музыка так трогает всех нас? Потому что она по-настоящему народная. Вы своими талантливыми, тёплыми руками прямо в душу к человеку забираетесь, заглядываете туда и берёте оттуда самое главное. Что самое главное? Любовь. Любовь к Отечеству, к Родине, любовь к близкому человеку, к семье, к детям, любовь к профессии, к делу, которому человек служит.

- У нас великие люди, у нас великая страна, и нам не всегда легко. Вот чтобы получалось всё доброе, высокое, хорошее, что вы хотели бы сделать для нашей страны и делаете, - тоже пожеланием ответила Пахмутова.

Путин напомнил об указе о награждении орденом Андрея Первозванного.

- Надеюсь, у меня будет удовольствие и честь вручить его вам, как это положено, на торжественной церемонии в Московском Кремле, - пообещал президент.

Александре Пахмутовой 9 ноября исполнилось 90 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александре Пахмутовой 9 ноября исполнилось 90 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чуть позже он приехал еще на один торжественный вечер — в Кремле чествовали сотрудников органов внутренних дел.

- Поздравляю вас с профессиональным праздником, - обратился к собравшимся Путин. - В этом году около 500 сотрудников удостоены государственных наград. Среди них и ваши товарищи, которые до конца остались верны долгу, не отступили, погибли, сражаясь за Россию, за наш народ. Они всегда будут с нами в одном строю, примером доблести, мужества, верности присяге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Про издевательства не сказал ни один": Депутат Госдумы рассказал о поездке в часть под Читой, где солдат расстрелял сослуживцев
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, побывав в части под Читой, где боец убил восемь человек, поделился с "КП" своим взглядом на трагедию
Политолог: Рассуждая о «покорении Калининграда», в НАТО пытаются решить внутренние проблемы
Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков прокомментировал «КП» публикацию на китайском ресурсе «аналитики» о возможной оккупации Калининградской области силами НАТО за 2 дня…
Дмитрий Гордон - о своей двухчасовой встрече с Владимиром Зеленским: Помощь от олигархов не принимает. Но никто его не свергнет...
Об этом известный журналист из Киева, в телепрограмме которого нынешний президент впервые заявил, что идёт на выборы, рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Новости 24
В Пентагоне заявили, что США намерены охотиться за преемником аль-Багдади
Британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш лодку с мигрантами
В США заявили о планах оставить в Сирии до 600 американских военнослужащих
В Пентагоне заявили о важности предоставления военной помощи Украине
"Действовать целеустремленно": Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Игоря Мазура, которого ранее задержали в Польше, передали на поруки украинскому консулу
"Ваша музыка проникает в самую душу": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем на сцене Большого театра
В МИД Польши прокомментировали задержание украинского националиста Мазура
Президент Боливии объявил о проведении внеочередных выборов в стране
Трамп встретится с генсеком НАТО Столтенбергом 14 ноября
Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко
Асад рассказал о попытках Запада повлиять на сирийский народ
РПЦ может пересмотреть вопрос об окормлении соотечественников в Африке
Глава МИД Германии заявил, что Европа не способна защитить себя без Вашингтона