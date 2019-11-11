Первая железка

А знаете ли вы, что при царизме у идеи строительства железных дорог в России выявилось неимоверное множество ярых врагов, и среди них самые влиятельные лица в государстве. «Неопровержимо» доказывалось, что, окромя пагубных последствий, это ни к чему иному не приведет, даже климат не позволит осуществить столь вздорную затею… И вдруг явился из-за границы некто Франтишек Антонин Герстнер - чех с австрийским подданством - и заявил свой проект постройки первой железной дороги от Петербурга до Царского Села. Представился опытным специалистом в таких проектах... И правда проложил он одну такую дорогу от Ческе-Будеёвице, откуда несколько позже бравый Швейк начнет свой поход на фронт. Николая I Герстнер увлек тем, что всего за сутки из Петербурга, скажем, в Одессу можно будет перебросить чуть ли не целую армию с артиллерией и конницей. Самодержец крепко задумался.

А меж тем люди, что посмекалистее, отправили в Австрию комиссию - посмотреть, как там работает та железная дорога Герстнера. Вернулись и доложили: сделано все кое-как, дорога оказалась на конной тяге. Вдобавок Герстнер потребовал, чтобы «его наследникам и преемникам» предоставлялось исключительное право строить и эксплуатировать все железные дороги в Российской империи сроком на 20 лет. Этого стерпеть уже невозможно было - против нахального иноземца поднялась целая кампания. Даже Пушкин ввязался в драку. Писал: «Дорога (железная) из Москвы в Нижний Новгород еще была нужнее дороги из Москвы в Петербург, и мое мнение было бы: с нее и начать».

В общем, создали новую компанию - «Общество Царскосельской дороги», государь подписал конечное свое решение, и 1 мая 1836 года строительство дороги от Петербурга до Павловска длиною в 26 км началось.

Только недолго трудовой порыв продолжался: из 3000 человек, работавших все лето, к октябрю осталось едва 150. Работать приходилось в вязкой грязи, укрыться от непогоды негде, растащили, как водится, деньги. Рабочим платили как вздумается, и неизвестно, как бы пошло дело далее, если бы не подключили солдат: только на одном участке 1400 служивых, отложив ружья, вооружились лопатами. Особые трудности - мост через Обводный канал: требовалось забить около трехсот свай на глубину до 17 метров, но и с этим справились. Пришлось построить 42 небольших деревянных моста, и 27 августа начали укладку рельсов от Царского Села.

О том, что на Урале работали две железки на конной тяге, что действовала рельсовая дорога с «сухопутным дилижанцем», построенная Черепановыми, не вспоминали и для нужд новой дороги закупили в Англии и Бельгии почти 2000 тонн рельсов, а также 6 паровозов с запасными частями. И вот 30 октября (11 ноября по новому стилю) грянуло торжественное открытие первой в России пассажирской железной дороги! «Санкт-Петербургские ведомости» выдохнули в восторге и гордости: «Какая же сила влечет все эти огромные экипажи с быстротою ветра в пустыне; какая сила уничтожает пространство, поглощает время? Эта сила - ум человеческий!» А какой глас был у них! Не гудок - нет, целый оркестр! 11 труб и один тромбон звучали, возвещая о поезде.

Началась большая, самая долгая в мире дорога! Долгая - в пространстве и времени.