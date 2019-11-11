2019-11-11T03:12:24+03:00
В мире

После отставки Эво Моралеса в Боливии не могут найти президента

Все кандидаты "разбежались", на пост главы государства пока претендует один из оппозиционных руководителей парламента
Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
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Уход с поста боливийского лидера спровоцировал настоящий "вакуум власти" в странеУход с поста боливийского лидера спровоцировал настоящий "вакуум власти" в странеФото: REUTERS
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Уход с поста боливийского лидера спровоцировал настоящий "вакуум власти" в стране. Дело в том, что все кандидаты, которые согласно конституции должны стать временно исполняющими обязанностями президента, один за другим ушли в отставку.

Согласно статье 93 основного закона, "при невозможности исполнения обязанностей президентом республики или временном отсутствии его заменяет вице-президент, а в случае его отсутствия - глава Сената, Палаты депутатов или Верховного суда". Однако вице-президент Альваро Гарсиа Линер ушел в отставку вместе с Моралесом.

Следующей в очереди была председатель Сената Адриана Сальватьерра, представляющая правящее "Движение к социализму", однако и она в воскресенье заявила о своей отставке в знак солидарности с руководством страны. Глава нижней палаты парламента Виктор Борда последовал примеру коллег, но не по своей воле. Дело в том, что протестующие захватили в заложники его брата, и Борда решил не рисковать жизнью родственника и уйти с политической сцены.

Остался последний "конституционный" претендент - глава Верховного суда Хосе Антонио Ревилья, однако его местонахождение неизвестно. Аргентинская газета "Кларин" вообще утверждает, что сейчас судья ищет, в какое бы посольство обратиться за политическим убежищем. В итоге пришла "очередь на царство" заместителю главы верхней палаты законодательного собрания, но и он отказался. В результате власть приняла вторая вице-спикер сената Жанин Аньес, представляющая оппозицию.

Сейчас Аньес находится в городе Тринидад, и не может вылететь в Ла Пас из-за отсутствия рейсов. Когда сенатор наконец прибудет в главный город Боливии, ей предстоит добиться своего официального утверждения в должности временно исполняющей обязанности главы государства. Для этого потребуется сначала стать спикером Сената, а значит пройти процедуру одобрения верхней палаты, где большинством обладают сторонники Моралеса из "Движения к социализму".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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