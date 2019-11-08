Чего лишится муж Лолиты, если брак признают фиктивным

Не секрет, что развод знаменитостей зачастую приносит им не только душевные терзания, но и денежные дивиденды - миллионные гонорары за всевозможные так-шоу. Так, в эту субботу Лолита на всю страну будет исповедоваться о своём пятом браке в программе «Секрет на миллион». Между тем, этот союз ещё не расторгнут: утром 8 ноября мировой суд не развёл супругов - теперь будет рассматриваться новое дело: о признании брака фиктивным, на чем настаивает сама Милявская. Таким образом, Иванов, который сегодня рассчитывал выйти из зала заседаний свободным мужчиной, вынужден будет еще подождать.

Между тем, с прессой тренер особо не откровенничает, уходя от ответов. Говорят, его связывают обязательства с одним из федеральных каналов, где на днях он должен рассказать свою версию расставания с артисткой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/742627" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Иванов о своём разводе.

- Насколько нам известно, речь идет о гонораре от 1,5 до 3 млн рублей, - уточнил «КП» адвокат Лолиты Сергей Жорин.

В ближайшей время Басманный суд рассмотрит иск певицы о признании брака фиктивным — тогда и развод не понадобится, союз просто аннулируют. И в этом случае Иванов может лишиться израильского гражданства, которое он получил вместе с Милявской в 2018 году.

- Лолита Марковна в силу своих корней захотела оформить гражданство Израиля, - продолжает Жорин. - А Иванов получил его, как член ее семьи. И теперь, если он женится, например, на Кулиевой (новая избранница тренера и, возможно, его давняя любовница. - Ред.), то она автоматом станет гражданкой этого государства. Представляете себе такой поворот? Сейчас мы добиваемся признания измен Иванова, а брака — фиктивным. В этом случае есть вероятность лишения его израильского паспорта.

Тем временем, у официального пока еще мужа — своя версия событий.

- Все это Лолита затеяла, чтобы затянуть бракоразводный процесс, - поделился с «КП» Дмитрий. - Зачем ей это нужно? Чтобы тема гремела и обсуждалась в ток-шоу. Благодаря участию звездного адвоката они сейчас на всех обложках. Вы же знаете, Лолита уже сейчас идет с откровениями к Лере Кудрявцевой. Вот для чего нужен весь этот эпатаж.

По словам Иванова, они с артисткой разошлись потому, что она все время была на гастролях:

- Чувства остывают, вы же знаете, так бывает.

А красавица-адвокат тренера Ирина Серегина заявила, что обвинения Иванова в изменах «надуманы», и более того, собраны сомнительными методами:

- Эти документы были получены, как мы полагаем, путем взлома почтового ящика и аккаунтов в социальных сетях. Это незаконный источник информации. Мы не будем опускаться до уровня наших оппонентов и собирать компрометирующую информацию. Но и бездействовать тоже не будем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/742622" frameborder="0"></iframe> Сергей Жорин: Муж Лолиты несколько лет переписывался с любовницей с компьютера певицы.

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