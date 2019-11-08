Муж Лолиты несколько лет переписывался с любовницей с компьютера певицы

Утром пятницы в одном из участков мировых судей столицы было людно: на заседание по разводу Лолиты с мужем-тренером Дмитрием Ивановым, назначенное на 10.30, репортеры стали стягиваться с 9 утра. В отличие от предыдущего предварительного слушания это сделали открытым для прессы. «Народ хочет хлеба и зрелищ, вот и пускаем всех», - миролюбиво приглашала охрана. На первое заседание, напомним, Иванов, даром что истец, не явился - мол, не знал, не предупредили.

Может и в этот раз не появится, но для нас это не станет препятствием - мы все равно предъявим суду свои аргументы, - предупредил появившийся заранее адвокат Лолиты Сергей Жорин.

Дело в том, что судебные разбирательства закрутились интересным образом. Изначально с иском о разводе к служителям Фемиды обратился муж певицы. Она сочла это оскорблением - можно ведь было развестись через ЗАГС без всякой шумихи (развод по суду применяется когда один из супругов уклоняется от явки в ЗАГС) - и выкатила встречный иск: о признании брака фиктивным. Мол, есть доказательства, что Иванов, проживший с ней в браке девять лет, не собирался по-настоящему строить семью. Эти факты и предъявили сегодня в суде, куда молодой муж певицы все-таки явился с красавицей-адвокатшей. А вот Лолита Марковна, к слову, не пришла - за неё по доверенности выступал Жорин.

- 7 июня 2011 года был зарегистрирован брак, в котором Иванов преследовал свои выгоды - например, получение израильского гражданства, - озвучил Сергей Жорин. - После того, как эта процедура успешно прошла, 2 октября Иванов обратился в суд с иском о расторжении брака. Кроме того, в период брака Иванов вёл отношения с Ольгой Кулиевой, в том числе и хозяйственные. Мы просим принять наше ходатайство и передать дело на рассмотрение в Басманный районный суд, так как гражданское дело неподсудно мировому судье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/742627" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Иванов о своём разводе.

- Мы возражаем против принятия иска - ответчица хочет затянуть бракоразводный процесс, - заявила в ответ адвокат Иванова. - Пусть сначала брак будет расторгнут, тем более что от Милявской просьбы о перемирии не поступало, а ответчики со своим иском уже потом обратятся в районный суд.

В итоге судья приняла решение принять ходатайство о фиктивном браке и передать его в Басманный суд. Соответственно, развод, на который рассчитывал Иванов, сегодня так и не состоялся.

А после заседания адвокат Жорин рассказал «КП» сенсационные подробности развода:

- Сегодня мы представили суду скриншоты переписки за несколько лет, в которой Иванов обсуждает детали интимных встреч с Ольгой Кулиевой, - сообщил адвокат. - Эту переписку Лолита обнаружила на своём компьютере, когда супруг от неё ушёл. То есть он по глупости, либо по наглости общался с другой женщиной с компьютера жены! Ольга изначально тоже была несвободна и она предупреждала Иванова, что если он будет неосторожен, отлучит его от тела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/742622" frameborder="0"></iframe> Сергей Жорин: Муж Лолиты несколько лет переписывался с любовницей с компьютера певицы.

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Пока еще законные супруги решили по-разному поставить точку в отношениях. Муж — традиционно: в начале октября тренер по сквошу Дмитрий Иванов подал иск о разводе в Басманный суд Москвы. А вот Лолита решила вообще стереть из памяти и паспорта девять лет супружеской жизни: артистка требует признать фиктивным свой пятый брак с молодым супругом (Иванова, который младше Милявской на 12 лет, она в последнее время называет не иначе как «альфонсом» и «кровососом») (подробности)