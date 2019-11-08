"Мир рухнул": Юлия Савичева впервые высказалась о разрыве с мужем

Юлия Савичева крайне редко рассказывает о своей личной жизни. Певица познакомилась со своим будущим мужем Александром Аршиновым более 15 лет назад. Но на днях артистка шокировала публику откровенным признанием о супруге.

Со стороны пятилетний брак Юлии Савичевой и Александра Аршинова всегда казался идеальным. На самом деле это всего лишь видимость. В блоге певица рассказала о расставании с любимым. "О сложном и личном я могу говорить только спустя время. Сейчас, наверное, мне просто легче об этом говорить. О том, как рассталась с мужем", - обратилась Юля к подписчикам.

32-летняя певица опубликовала фото, на котором запечатлена с Александром в день свадьбы. Пара оформила отношения в конце октября 2014 года. На снимке они выглядят счастливыми.

Впервые Савичева и Аршинов расстались после "Фабрики звезд". "Я уехала в тур с другими участниками, и мы почти не виделись. Тогда мне, 17-летней, казалось, что мир рухнул. Он не звонил, не писал. И я решила, что все, нет у нас любви", - сообщила звезда.

yuliasavicheva Знаете, сейчас поняла для себя, что мне очень важно быть честной

Бесконечные туры пагубно сказались на ее здоровье. Савичева серьезно заболела. Аршинов об этом узнал. И сделал шаг к примирению "Помню его в Питере, в гостинице с лилиями и какими-то шоколадками", - вспоминает исполнительница.

Но впереди ее ждало более суровое испытание. В 2012 году вокалистка проводила все свободное от концертов время на съемках. Аршинов тоже много работал. Влюбленные практически не виделись. "Мы совсем перестали чувствовать друг друга. Я была буквально выжата эмоционально. Знаете, когда ты чувствуешь нескончаемую черную полосу, когда усталость перерастает в апатию, а здоровье - на пределе возможностей", - пожаловалась артистка.

Молодые люди так поссорились, что артистка собрала вещи и уехала на съемную квартиру. Почти полгода она была одна и сильно страдала. "Мрачное было время, честно вам скажу. В один прекрасный момент, я открыла дверь, а на пороге стоял он. Хорошо помню, как он сказал: «Давай, собирай вещи, мы оба знаем, чем все это закончится»".

Сейчас Юлия уверена, что любые кризисы можно преодолеть, если отношения важны для обоих. Отметим, два года назад Юлия и Александр стали родителями. На свет появилась малышка Анна. Знаменитости оберегают наследницу от посторонних глаз и души в ней не чают. Отметим, супруги ранее пережили трагедию. У Юли случился выкидыш.