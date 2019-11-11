Леонардо ДиКаприо: «Если честно, главная причина, по которой я стал актером - возможность заработать»

Леонардо ДиКаприо вырос в Голливуде. Но это был не тот Голливуд, который ассоциируется с роскошью и кинозвездами. Сам ДиКаприо потом называл районы, где вырос, «голливудским гетто»: они были полны наркоманов и сомнительных личностей. Неподалеку от дома, где мальчик жил с матерью, было место, прозванное в народе «Аллей шприцев» (понятно, по какой причине). Было немало проституток - и в раннем детстве Лео уже имел удовольствие наблюдать, как люди занимаются сексом прямо в переулке. Отец ДиКаприо (он развелся с его мамой вскоре после его рождения, но поселился неподалеку и принимал активное участие в воспитании сына) был свободным художником: рисовал андеграундные комиксы, дружил с писателем Чарльзом Буковски и пропагандистом ЛСД Тимоти Лири… При этом мать старалась, напротив, обеспечить ему маленькое детское буржуазное счастье. Бабушка Лео по материнской линии (русская по происхождению) и дедушка-немец, жившие в Германии, часто вывозили его на каникулы: то в Австрию, то на Багамы…

Леонардо ДиКаприо вырос в Голливуде. Но это был не тот Голливуд, который ассоциируется с роскошью и кинозвездамиФото: EAST NEWS

«Я вырос в Голливуде - кем я еще мог стать, если не актером?» - шутил ДиКаприо в одном интервью. - «Вырос бы в другом месте - стал бы биологом». Между прочим, он правда подумывал о том, чтобы стать морским биологом (и, возможно, отсюда вся его сегодняшняя невероятная активность в экологических вопросах - многие помнят, как в 2010 году он по приглашению Путина приехал в Петербург на «тигриный саммит», чтобы передать миллион долларов на программу по спасению амурского тигра). Но Лео с детства любил выступать на всяких утренниках. А когда его сводный брат Адам снялся в нескольких рекламных роликах и заработал за них 50 000 долларов, вопрос был окончательно решен. Потом Леонардо говорил: «Если честно, именно деньги – главная причина, почему я стал актером». Родители, как ни крути, были людьми очень небогатыми. «Мне постоянно приходилось думать о том, как мы позволим себе то и это, откуда возьмем деньги, и актерская карьера казалась самым легким способом выбраться и из этого болота».

Уже за вторую большую роль - тяжело больного, умственно отсталого парнишки в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа» его номинировали на «Оскар»

«ОН ЧТО, ПРАВДА УМСТВЕННО ОТСТАЛЫЙ?»

Когда к ДиКаприо пришла слава, журналисты писали, что он - обладатель самого красивого имени в Голливуде. Странно, но агенты, к которым он обращался в самом начале карьеры, пытались его переделать в «Ленни Уильямс» - им казалось, что настоящее имя ребенка уж слишком вычурно. Еще более странным кажется то, что подростком ДиКаприо получал огромное количество отказов: однажды он провалил более ста кастингов подряд, и нигде не снимался в течение полутора лет! (Впрочем, в школе он был тщедушным гадким утенком - только потом вырос до 183 сантиметров).

Лео на протяжении пяти серий «Санта-Барбары» изображал юного Мейсона Кэпвелла

Зато в конце концов его начали брать на маленькие роли в сериалах (он, в частности, на протяжении пяти серий «Санта-Барбары» изображал юного Мейсона Кэпвелла). Потом пошли роли в кино; прорывом для него стала картина «Жизнь этого парня», его выбрал из 400 юных артистов партнер, Роберт Де Ниро. Уже за вторую большую роль - тяжело больного, умственно отсталого парнишки в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа» его номинировали на «Оскар». Он был очень убедителен. Говорят, многие поначалу решили, что роль и правда играет умственно отсталый непрофессиональный актер (ведь Дарлин Кейтс, игравшая его страдающую ожирением мать, была непрофессиональной актрисой, весившей 250 килограммов!).

ДиКаприо вспоминал про первую в своей жизни церемонию вручения «Оскаров»: «Я ужасно боялся выиграть. Даже не подготовил речь, боялся споткнуться или еще как-то ужасно опозориться. Я сидел и дрожал с застывшей улыбкой на лице, умирая от страха». Естественно, он проиграл (Томми Ли Джонсу за «Беглеца»), а победы пришлось ждать еще 22 года.

Шэрон Стоун так хотела сниматься с ним в вестерне «Быстрый и мертвый», что оплатила половину его гонорара из своих личных средств

Но все равно, дальше биться за популярность уже не приходилось. Наоборот, ему присылали по 10 сценариев в неделю. Шэрон Стоун так хотела сниматься с ним в вестерне «Быстрый и мертвый», что оплатила половину его гонорара из своих личных средств (продюсеры жадничали). Фильм, впрочем, провалился. Два следующих - «Дневники баскетболиста», где он играл наркомана, и «Полное затмение», где он играл поэта Артюра Рембо - тоже. Но вскоре о провалах все забыли, потому что Дикаприо снялся в самом кассовом фильме в истории - «Титанике» Джеймса Кэмерона.

Лео на протяжении пяти серий «Санта-Барбары» изображал юного Мейсона Кэпвелла

Это был рискованный проект: Кэмерон прославился как постановщик боевиков, а не мелодрам, и студия с опаской выделила ему сто миллионов на фильм (позже бюджет чудовищно разросся). Главную роль могли сыграть Том Круз, Кристиан Бейл, Мэтью МакКонахи, Джаред Лето, Крис О'Доннелл, Билли Крудап, Джонни Депп, Стивен Дорфф, и - самое неожиданное - Маколей Калкин, подросшая звезда комедии "Один дома". Но Круз просил слишком большой гонорар, и был староват для роли 21-летнего художника. Бэйл - британец (а Кэмерон уже практически утвердил британку Кейт Уинслет, и считал, что с Бэйлом в фильме будет слишком много англичан). МакКонахи, как и Круз, показался недостаточно юным…

Дикаприо снялся в самом кассовом фильме в истории - «Титанике» Джеймса Кэмерона

Когда агент ДиКаприо предложил ему прочитать сценарий «Титаника», актер рассмеялся и сказал «Ни за что!» Ему казалось пошлым после ролей в серьезных фильмах играть в голливудском блокбастере. Но он прослышал, что партнершей должна быть Уинслет, и пришел на пробы. А Уинслет пришла в восторг от мысли, что будет играть с ДиКаприо. В общем, хоть и не сразу, но Кэмерон его утвердил. (Правда, ДиКаприо, видимо, надеясь хотя бы заработать на позорной «попсе», запросил гонорар в два с половиной миллиона долларов - в два с половиной раза больше, чем у партнерши). Оправдался каждый доллар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/536775" frameborder="0"></iframe> Перевод речи Леонардо Дикаприо с премии «Оскар».Свою речь актёр посвятил глобальному потеплению

ПОКЛОННИЦЫ ВЦЕПЛЯЛИСЬ ЕМУ В НОГИ

Самыми преданными фанатками «Титаника» стали девочки-подростки, ходившие на фильм десятки раз подряд, и ходили они из-за исполнителя главной роли. Лео, ставший в 1998 году самым знаменитым человеком в мире, не мог выйти на улицу: был случай, когда четырнадцатилетняя поклонница бросилась на него, вцепилась в ногу и долго не отпускала. Примерно так же вцепились в него и журналисты: создался миф, что на гребне славы молодой актер ведет разгульный образ жизни, дебоширит, пьет как не в себя и участвует в оргиях с моделями. (Отделить правду от вымысла тут уже довольно трудно: ДиКаприо приписывали романы со всеми женщинами, с которыми он пересекался на съемочной площадке или на вечеринках. Известно, впрочем, что моделей он правда очень любит - в 2000-е его связывали длительные отношения с Жизель Бюндхен, дело чуть не дошло до свадьбы, а потом - с израильтянкой Бар Рефаэли; в его донжуанском списке еще добрая дюжина красавиц с рекламных плакатов).

ДиКаприо, видимо, надеясь хотя бы заработать на позорной «попсе», запросил гонорар в два с половиной миллиона долларов - в два с половиной раза больше, чем у партнершиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, быть кумиром подростков, этаким джастин-бибером, ДиКаприо совсем не понравилось. Год он нигде не снимался, а когда вернулся в кино, соглашался играть только у серьезных режиссеров в интересных фильмах. Он снялся у Дэнни Бойла, прославившегося после фильма «На игле», в «Пляже», у Стивена Спилберга в «Поймай меня, если сможешь»… А потом несколько лет подряд «эксклюзивно» снимался у Мартина Скорсезе, заприметившего ДиКаприо еще после «Жизни этого парня» (его активно рекламировал друг режиссера Роберт Де Ниро). «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники»… Потом Скорсезе снял его в «Острове проклятых» и «Волке с Уолл-Стрит», а сейчас идет подготовка (правда, довольно вялая) еще к двум проектам: биографии президента Теодора Рузвельта и фильму о детективе, расследующем убийство индейцев из племени осейджи «Убийцы Цветочной Луны».

ДиКаприо и Квентин Тарантино дружат много летФото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну и, конечно, другой любимый режиссер ДиКаприо - Квентин Тарантино. Они дружат много лет, Тарантино изначально видел только ДиКаприо в роли полковника Ланды в «Бесславных ублюдках» (эту роль потом сыграл Кристоф Вальц), а потом дал ему роли в «Джанго освобожденном» и «Однажды в Голливуде». Последний фильм вырвал ДиКаприо из состояния расслабленного безделья, в котором он пребывал с 2015 года, когда завершились съемки «Выжившего», принесшего ему «Оскара». Тарантино вел себя на съемках как помешанный: боялся, что кто-то разгласит финал (и поэтому сценарий фильма существовал в единственном экземпляре и был заперт в сейфе - актеры могли читать или перечитывать его только в присутствии режиссера), запрещал пользоваться на площадке мобильными (и увольнял всех, у кого видел телефоны в руках)… О герое ДиКаприо, актере Рике Далтоне, режиссер неизменно отзывается с презрением: всюду говорит, что нормальной карьеры этот артист никогда не сделал бы, лучшее, что ему светит в будущем, после финала «Однажды в Голливуде» - участие в других телесериалах в ролях второго плана. Зато самому Леонардо ДиКаприо после этого фильма почти гарантирована еще одна номинация на «Оскара».

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