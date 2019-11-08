Отменить-то советские законы дело нехитрое. Сложнее убедиться в их существовании

30 лет назад, во времена позднего СССР, мой знакомый получил условный срок за мелкую спекуляцию. С ограничениями по части занятия материально-ответственных должностей. Но горевал он недолго: через пару лет архив суда вместе с приговором сгорел, и с тех пор товарищ считает себя несудимым.

Быль эта к тому, что Минюст не успеет к 15 ноября выполнить поручение премьера о подготовке проекта постановления правительства об отмене правовых актов советских времен (не путайте с ГОСТами). То есть запустить ту самую «регуляторную гильотину», о которой все слышали, но мало кто представлял, что это за страшный зверь такой.

Страшный потому, что отменить больше 20 тысяч советских актов – дело нехитрое, но для начала их нужно откопать в архивах. Выяснилось, что трети документов просто нет в природе, другие не бьются друг с другом, а про некоторые есть только упоминания. Выясняется, что о сохранности архивов в начале 90-х никто не думал. Как в том суде.

Google в помощь? Ну да, ну да. Как-то приспичило найти Указ начала 1970-х о переименовании одной московской улицы. И что вы думаете? Следов не нашлось от слова «совсем». Выходит, полвека люди имели прописку, получали письма, посылали телеграммы на птичьих правах?

С одной стороны, бизнес такое положение устраивает – всегда можно попросить проверяющих предъявить норматив. Но, с другой стороны, а если предъявят? Что тогда?

Объяснять, почему в частной клинике при входе отсутствует ветошь (а что такое ветошь?) со спецраствором?

Почему не соблюдается инструкция по предупреждению оспы у коз (про козлов опять забыли)?

С чего вдруг кабачки выращены из неправильных семян (уж не из американских ли)?

А тут еще Минюст предлагает провести общественные обсуждения и согласовать отмену актов с трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Вообще закопаемся. Столько диванных «специалистов» набежит, устанем рассаживать.

Что же делать?

Во-первых, прекратить любимую еще с советских времен кампанейщину. Почему прежние правила нужно отменить непременно до февраля следующего года? А если до марта или до сентября? Жизнь остановится?

Во-вторых, отменять столько, сколько набралось. Сейчас к «ампутации» подготовлены 1300 советских актов. Ну и вперед. Зато потом переживать не придется, что в запарке что-то не то «гильотинировали».

В-третьих, отладить электронный архивный документооборот и посмотреть в сторону вузов, что четверть века готовят специалистов по документоведению и архивному делу, но, как видно, не впрок.

А то стыдно как-то.

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