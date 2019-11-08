2019-11-08T20:03:56+03:00
Звезды

Новорожденному сыну экс-жены Ефремова сделали операцию на открытом сердце

Незадолго до появления малыша на свет Яна Гладких улетела в Германию
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Актриса Яна Гладких.Актриса Яна Гладких.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Бывшая жена Никиты Ефремова 19 октября родила второго ребенка. Сразу после появления на свет сыну актрисы МХТ Яны Гладких сделали операцию на сердце.

Яны Гладких стала известна на всю страну после того, как сыграла вместе с бывшим мужем Никитой Ефремовым главную роль в сериала "Отличница". После развода с наследником знаменитой актерской династии актриса снова вышла замуж. В браке со звукооператором Иваном Ширшовы сначала родился сын Лева. А через несколько месяцев пара узнала о том, что у них будет еще один малыш.

Когда Яна пошла к врачам, то их вердикт звучал как приговор - ребенок родится с пороком сердца. Медики советовали прервать беременность, но актриса отказалась. Врачи заявили, что шанс на спасение малыша все же есть - ему сразу после родов нужна операция на открытом сердце. Яна уцепилась за эту возможность.

yanagladkihyanagladkih
Яна Гладких
424 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Незадолго до появления мальчика на свет Яна улетела в Германию. Когда маленький Степа родился, он перенес сложное хирургическое вмешательство. Врачи Университетской клиники Бонна прооперировали Степу. "Это называется «переключение». Врачи поменяли местами аорту и легочный ствол, которые были расположены не так, как у всех, и не могли качать кровь так, как нужно", - рассказала актриса.

Теперь остается только ждать и надеяться, что у малыша все будет хорошо. "Сейчас самые сложные дни, но мы верим, что все будет хорошо!", - сообщила 28-летняя Гладких.

Напомним, за плечами у Яны брак с актером Никитой Ефремовым. Пара поженилась в 2014 году. Однако год спустя молодые люди расстались. Гладких уличила мужа в неверности, обнаружив в его телефоне откровенные фото с партнершей по сериалу "Лондонград" Ингрид Олеринской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На улице меня теперь не узнают»: Как изменилась актриса, сыгравшая усатую жену Абдуллы в «Белом солнце пустыни»
Спустя 50 лет после съемок в легендарном фильме Алла Лименес рассказала «КП», почему не продолжила актерскую карьеру, смогла ли потом найти мужа и как отнеслась к мужскому голосу своей героини
Новости 24
Суд в Москве взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей
В Москве умер посетитель фитнес-клуба
Международный суд ООН отклонил возражения РФ по иску Украины
В России планируют изменить правила расчета тарифа на мусор
Трамп рассказал, что думает о приезде в Россию на Парад Победы в 2020 году
Комиссия ВШЭ посоветовала Гусейнову публично извиниться за заявления о русском языке
МВД РФ предложило ввести уголовные наказания за онлайн-пропаганду наркотиков
В Дании обнаружили причастного к авиакатастрофе А321 над Синаем
Внимание и контроль: «Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей»
КНР не планирует присоединяться к переговорам РФ и США по разоружению
Вологодчина готовится к новой волне паводка
«Интер» собирается пригласить Оливье Жиру в зимнее трансферное окно
"Вызывает глубокое сожаление": Захарова прокомментировала выход США из Парижского соглашения по климату
Помпео раскритиковал КНР и Россию в канун падения Берлинской стены
В Нафтогазе предложили Газпрому начать с чистого листа, но со старыми бумагами
«Алиса» научилась будить любимой песней, но готова дать поспать «еще пять минуточек»
Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за «Северного потока 2»
Источник опроверг смерть пострадавшего во время стрельбы в воинской части в Забайкайле
В основу системы мониторинга реализации нацпроектов ляжет опыт Самарской области
В Кремле предложенные Макроном сценарии развития России назвали «вдумчивым подходом»
Украина и ДНР согласовали разведение сил в Петровском 9 ноября