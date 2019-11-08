Новорожденному сыну экс-жены Ефремова сделали операцию на открытом сердце

Бывшая жена Никиты Ефремова 19 октября родила второго ребенка. Сразу после появления на свет сыну актрисы МХТ Яны Гладких сделали операцию на сердце.

Яны Гладких стала известна на всю страну после того, как сыграла вместе с бывшим мужем Никитой Ефремовым главную роль в сериала "Отличница". После развода с наследником знаменитой актерской династии актриса снова вышла замуж. В браке со звукооператором Иваном Ширшовы сначала родился сын Лева. А через несколько месяцев пара узнала о том, что у них будет еще один малыш.

Когда Яна пошла к врачам, то их вердикт звучал как приговор - ребенок родится с пороком сердца. Медики советовали прервать беременность, но актриса отказалась. Врачи заявили, что шанс на спасение малыша все же есть - ему сразу после родов нужна операция на открытом сердце. Яна уцепилась за эту возможность.

yanagladkih Яна Гладких

Незадолго до появления мальчика на свет Яна улетела в Германию. Когда маленький Степа родился, он перенес сложное хирургическое вмешательство. Врачи Университетской клиники Бонна прооперировали Степу. "Это называется «переключение». Врачи поменяли местами аорту и легочный ствол, которые были расположены не так, как у всех, и не могли качать кровь так, как нужно", - рассказала актриса.

Теперь остается только ждать и надеяться, что у малыша все будет хорошо. "Сейчас самые сложные дни, но мы верим, что все будет хорошо!", - сообщила 28-летняя Гладких.

Напомним, за плечами у Яны брак с актером Никитой Ефремовым. Пара поженилась в 2014 году. Однако год спустя молодые люди расстались. Гладких уличила мужа в неверности, обнаружив в его телефоне откровенные фото с партнершей по сериалу "Лондонград" Ингрид Олеринской.