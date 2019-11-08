2019-11-08T23:05:34+03:00
Звезды

Игорь Верник доставлен в больницу с обострением остеохондроза

В пресс-службе МХТ им. Чехова сообщили, что актеру не понадобилась госпитализация, и после обследования он вернулся домой
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Актер Игорь Верник.Актер Игорь Верник.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Российский актер и телеведущий Игорь Верник попал в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза.

Спустя некоторое время в МХТ им. Чехова, где работает Верник сообщили, что актеру не понадобилась госпитализация. Мужчина после обследования вернулся домой.

- Обострение остеохондроза. Верника отвезли в Боткинскую больницу, сделали обследование, сказали, что показаний к госпитализации нет и отпустили домой. Сейчас он едет домой, - рассказали в театре.

В пятницу, 8 ноября, Игорь Верник должен был играть в спектакле, но тот был отменен.

- Спектакль переносится на 31 января 2020. Билеты действительны. - говорится на сайте МХТ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский актер Александр Семчев, которого на днях, по сообщениям СМИ, госпитализировали с сердечным приступом, рассказал о состоянии своего здоровья и о том, как ему удалось чуть более, чем за год похудеть на 100 килограмм!

ИСТОЧНИК KP.RU

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