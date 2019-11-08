Игорь Верник доставлен в больницу с обострением остеохондроза

Российский актер и телеведущий Игорь Верник попал в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза.

Спустя некоторое время в МХТ им. Чехова, где работает Верник сообщили, что актеру не понадобилась госпитализация. Мужчина после обследования вернулся домой.

- Обострение остеохондроза. Верника отвезли в Боткинскую больницу, сделали обследование, сказали, что показаний к госпитализации нет и отпустили домой. Сейчас он едет домой, - рассказали в театре.

В пятницу, 8 ноября, Игорь Верник должен был играть в спектакле, но тот был отменен.

- Спектакль переносится на 31 января 2020. Билеты действительны. - говорится на сайте МХТ.

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