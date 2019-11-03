В последнее время знаменитый «Толстяк» из рекламы одноимённого пива «сдулся» вдвое, похудев с рекордных двухсот до почти рядовых 100 килограммов. Говорят, именно столь резкая потеря веса стала причиной проблем с сердцем. В соцсетях нагнетают страсти: якобы 50-летний Заслуженный артист экстренно госпитализирован с сердечным приступом. Мол, реанимационная бригада в течение часа проводила мероприятия, но восстановить нарушение ритма сердца удалось не сразу.

«Комсомолка» позвонила актеру и, несмотря на позднее время, он взял трубку через пару гудков:

- Александр Львович, добрый вечер.

-Добрый, - ответил Семчев уставшим голосом.

- Как вы себя чувствуете, говорят, вы в больницу попали?

- Нет-нет, все в порядке, ребят. Оставьте меня, пожалуйста, с этим вопросом. Простите, пожалуйста, - поспешил распрощаться артист.

Между тем, ранее в интервью «КП» Александр Львович признавался, что худел постепенно, без вреда для здоровья:

- Изначально мой вес был 189 килограммов, сейчас - около 90 кило, - рассказывал Семчев два месяца назад. – На всё про всё ушло больше года. Начало активного похудения — 1 июля прошлого года. Вес уходил постепенно. Я сидел главным образом на овощах. Ничего сверхъестественного не делал, главное - задаться целью. В итоге с размера «семь Х» перешел на «два Х». Вчера в театре мерил новый костюм для спектакля. Оказалось, что за год убрал в объеме 12 сантиметров. Сначала мне перешивали старые костюмы, а теперь пришлось уже делать новый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/741737" frameborder="0"></iframe> Александр Семчев сделал заявление о своей госпитализации.

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