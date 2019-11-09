В «суррогатном агентстве» обманывали женщин, мечтающих о материнстве

Суррогатных мам они в глаза не видели, миллионы за услуги платили черным налом, а договоры подписывали со строительными фирмами или с компаниями-банкротами.

«КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК ИЗ ПРОБИРКИ»

Суррогатное материнство в России официально разрешено с 2011 года. Тогда же на свет появились первые малыши, зачатые в пробирке и выношенные биологически неродной женщиной. Истории суррогатных мам, которые после родов вдруг решают оставить чужих детей себе, периодически попадают в новости. Скандалы с дележом малышей заканчиваются судами. Такие процессы гремели на всю страну в Курске (2015), Санкт-Петербурге (2017), Ростове-на-Дону (2018). Учитывая, что до сих пор отдельного закона, регулирующего суррогатное материнство, в нашей стране нет, решение оставалось за судьями. Одни отдавали детей биологическим мамам, другие считали, что мать - та, что выносила и родила.

А на днях наметился новый скандал. 11 женщин заявили в полицию о мошенничестве в крупнейшем столичном агентстве суррогатного материнства.

Их истории похожи. Молодые, успешные, с машинами и квартирами в столице, но бездетные… Диагноз «бесплодие» тоже один на всех. Хотя причины, конечно, у каждой свои. Но все случаи настолько безнадежные, что даже с помощью ЭКО выносить собственное чадо из пробирки невозможно. В истории болезни у каждой рекомендация лечащего врача: «участие в программе суррогатного материнства».

Последний шанс стать мамой - найти женщину, которая выносит и родит. Все они обратились в одно и то же агентство суррогатного материнства (в период с 2014 по 2019 год). Назовем его «Свитмамочка». Если верить рекламе на официальном сайте компании, имеющей филиалы в 17 регионах России, «каждый третий ребенок из пробирки в России родился именно тут».

Появление ребенка для многих бездетных семей - смысл жизни. И ради малыша никаких денег не жалко.Фото: Shutterstock

СУРРОГАТНЫЕ МАМЫ БЫЛИ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ?

Людмила переехала в Москву из Горловки еще в нулевых. Сделала карьеру аудитора. К выбору агентства суррогатного материнства подошла тщательно. Изучала документы, смотрела отчетность на общедоступных ресурсах.

- В интернете наткнулась на сайт «Свитмамочки». Меня подкупила авторитетность руководителя, который чуть ли ни каждый день по телевизору выступает, - рассказывает «КП» Людмила. - Приехала к ним в офис, там все чинно, благородно. Дали договор посмотреть, первоначальный взнос был полтора миллиона рублей. Еще миллион я должна была заплатить после наступления беременности.

Однако Людмила не спешила подписывать договор, искала альтернативу, но оказалось: выбирать не из чего.

- Уже после общения с представителями «Свитмамочки» я обзвонила десятки подобных агентств в Москве. Юридические названия у всех были разные, но в итоге оказывалось, что это все та же фирма. А потом мне просто позвонила юрист «Свитмамочки» и говорит: мол, Люда, перестаньте суетиться, это все мы - у нас большая сеть. Приходите, от нас без ребеночка еще никто не уходил.

И Люда пришла. На тот момент в другой клинике ЭКО женщине уже успешно оплодотворили четыре ее яйцеклетки. Свои эмбрионы Люда называет «детишками».

- Мы подписали договор со «Свитмамочкой», точнее, с одной из ее компаний с юридическим названием ООО «Медика-Сервис», и помимо названной суммы я оплатила им транспортировку «детей» из клиники, где я делала ЭКО. Агентство получило от меня 1 миллион 518 тысяч рублей, и все дальнейшее общение с ними перешло в форму коротких СМС, - вспоминает Люда.

Политика клиники - анонимность программы суррогатного материнства. Заказчица не видит и ничего не знает о суррогатной маме, а та понятия не имеет, чьего ребенка будет вынашивать (см. «Визит в клинику»).

Когда Людмила попросила вернуть деньги за несостоявшуюся беременность, ей сказали, что она должна еще 400 тысяч. Фото: Личный архив героя публикации

- Если верить СМС, было три подсадки эмбрионов суррогатным мамам. В двух случаях - по одному эмбриону, в третьем - сразу двоих. Результат в трех словах, которые мне прислали по ватсапу: «ХГЧ отрицательный, сожалеем»!

То есть Людмиле сообщили, что беременность не наступила.

- Сейчас понимаю, что я просто дура набитая. Работа со мной как с клиентом закончилась сразу, как я им наличные передала (другие пострадавшие клиентки подтвердили, что агентство принимало только наличку. - Ред.). Уверена, что никаких суррогатных мам вообще не было. Иначе как объяснить, что на мой запрос, где я требовала предоставить договоры с сурмамами, результаты медицинских обследований и справки, подтверждающие сами факты трансплантации эмбрионов, клиника мне ничего не смогла ответить. Выходит, таких документов у них просто нет. А схема-то очень простая. Зачем вообще тратить деньги на сурмам, если можно имитировать процесс и слать клиенткам эти сообщения.

Это всего лишь версии женщины. Но она нашла и другие несостыковки в документах.

- В актах выполненных работ (документы есть в распоряжении редакции. - Ред.) нет четко прописанных гонораров сурмамам. А ведь они, если подсадка все-таки была, проходили все круги ада в виде гормонозаместительной терапии. Бесплатно такое делать вряд ли кто-то будет. Когда я потребовала отчет о затраченных средствах, они заявили, что потратили на 400 тысяч рублей больше, чем я заплатила. При этом недостающую, по их подсчетам, сумму они с меня не потребовали. Очень интересное меценатство получается. Любопытно, как они это в налоговой провели. Хотя бизнес построен очень удобно: они могут сами любую справку нарисовать. Клиника ЭКО, где делали подсадки эмбрионов, - их дочернее предприятие, так что штампуй бумажки - не хочу.

Еще один любопытный факт. ООО «Медика-Сервис», договор с которым подписала женщина, уже на момент его заключения оказалось убыточным предприятием. По данным выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (есть в распоряжении редакции. - Ред.), компания работает в минус последние три года.

- По закону такое ООО должно быть ликвидировано, - возмущается Людмила.

ДЕНЬГИ ПОТРАТИЛА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЧУЖОГО ДОМА

Еще одна москвичка, обвиняющая «Свитмамочку» в мошенничестве, подписала договор на оказание услуг суррогатного материнства со строительной компанией. «Комсомолка» нашла гендиректора этой компании. Оказалось, про эмбрионы, ЭКО и прочие женские штучки он вообще ничего не знает. Единственное, что связывает его со «Свитмамочкой», - строительство дома одному из руководителей агентства.

- Название фирмы в договоре, который я подписывала в офисе «Свитмамочки», меня не смутило. Я им доверяла и думала об одном: что скоро наконец-то стану мамой. Заплатила наличными 2 миллиона 71 тысячу рублей. Деньги взяли, а взамен дали простую расписку. Это уже потом я стала выяснять и разбираться, что и как, - рассказала Юлия Мельникова.

Как и Людмиле, Юле обещали, что вот-вот на свет появится ее ребенок.

- У меня было четыре эмбриона. По оценочной шкале они «отличники», то есть шансы на беременность у сурмамы были очень высокие. Но в итоге все ограничилось СМС с сожалениями о том, что беременность не наступила, - рассказывает Юлия.

Мельникова вместе с другими пострадавшими женщинами стала бороться за свои права.

Юлии Мельниковой в офисе «Свитмамочки» подсунули договор на суррогатное материнство... со строительной компанией! Фото: Личный архив героя публикации

- Выходит, я просто помогла этим людям построить дом. Это мошенничество. Но финансовый ущерб и вся нервотрепка - ерунда. Это действительно был мой последний шанс на материнство. По состоянию здоровья я больше не могу проходить процедуру ЭКО, то есть получить новые эмбрионы уже не нельзя, - говорит Юля.

Истории остальных пострадавших, в числе которых несколько гражданок Китая, мало чем отличаются от рассказанных. Помимо уже поданных заявлений в полицию сейчас они готовят коллективное обращение в Следственный комитет России.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Визит в клинику

«Ребеночка получите через 18 месяцев»

Тем временем агентство продолжает работать. Прикинувшись женщиной с диагнозом «бесплодие», я легко оказалась в одном из офисов компании. Долго готовила легенду и штудировала медицинские справочники, чтобы не завалиться на вопросах о моем вымышленном диагнозе. Но тут он никого не волновал. Ровно час меня убеждали подписать договор и уверяли, что уже через 18 месяцев я смогу забрать своего ребеночка. Нужно только заплатить.

- Цена услуги - 2 миллиона 698 тысяч рублей. Один миллион 698 тысяч вы оплачиваете при подписании договора, и мы начинаем работать. Оставшийся миллион нужно заплатить после наступления беременности у суррогатной мамы, - назвала свежие расценки сотрудница агентства.

- Что за мама? Я смогу ее увидеть, контролировать ход беременности? - поинтересовалась я.

- Нет. Это исключено. Мы работаем по нашей авторской анонимной программе!

- Что будет, если ни один из эмбрионов не приживется?

- Такого у нас не бывает. Не переживайте, станете вы мамой!

За дверью кабинета своей очереди на консультацию ждала молодая семейная пара. Он крепко сжимал ее руку. Оба явно волновались.

Сейчас им тоже пообещают ребеночка за несколько миллионов...

Мы ждем откликов от других клиентов этой клиники и суррогатных мам по электронной почте anastasiya.vardanyan@phkp.ru.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему же раньше молчали?

Агентство, в которое входит целая группа компаний, и раньше не раз попадало в судебные хроники. Только в базе Мосгорсуда за последние пять лет я насчитала более 20 исков от клиентов, которые так и не стали родителями. Люди требовали вернуть им потраченные впустую миллионы. Многие из них признаются: на этот шаг решиться было непросто. А сколько тех, кто вообще не стал раздувать скандал?

- Бесплодие - это боль, годы мучений и тема настолько личная, что мне проще было забыть и простить мошенничество, чем идти в полицию или в суд, - рассуждает еще одна пострадавшая москвичка.

Комментарий специалиста

Константин СВИТНЕВ, юрист, 15 лет занимается делами по суррогатному материнству:

Должен быть прямой договор

- Агентства и прочие посредники - это все может иметь место, но по Федеральному закону РФ «Об охране здоровья» между родителями и суррогатной мамой должен быть заключен прямой договор. Подписать его с анонимом просто невозможно. Без этого документа органы загса вряд ли передадут ребенка биологическим родителям. Уверен, об этой норме права хорошо знали в агентстве и умышленно пошли на нарушение. Кроме того, тут мы наблюдаем тандем агентства по подбору сурмам и клиники ЭКО. Уже только это - ловушка для клиента. Им выгодно, чтобы беременность не наступала как можно дольше, ведь каждая новая подсадка - это новые деньги клиента.

А КАК У НИХ?

В Германии, Австрии, Франции, Италии, Швеции и Норвегии суррогатное материнство запрещено. Есть страны - Великобритания, Израиль, Нидерланды, Индия, Канада и другие, где запрещено лишь использование суррогатного материнства в коммерческих целях. В России суррогатное материнство разрешено законом и в коммерческих целях тоже (то есть на этом можно зарабатывать, как, собственно, и делают агентства и клиники), одно условие - суррогатная мать не является одновременно донором яйцеклетки, то есть вынашивает чуждого ей генетически ребенка.