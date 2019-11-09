Родители Игоря Сорина расстались, но нашли свое счастье

Самый загадочный солист «Иванушек» ушел из жизни совсем молодым, за пару месяцев до своего 29-го дня рождения. У родителей Игорь был единственным сыном, но после смерти певца все поменялось невероятным образом - именно эта трагедия помогла родным Сорина встретить свою любовь.

ОТЕЦ ЖЕНИЛСЯ НА ФАНАТКЕ: ЕЙ - 19, ЕМУ - 60

У дверей квартиры, где жили родители Игоря, Светлана Сорина и Владимир Райберг, всегда толпились фанатки. А после смерти певца в 1998 году девчонки устраивали целые паломничества: несли цветы, плакаты, мягкие игрушки... Первое время заставленный портретами и горящими свечками подъезд походил на иконостас. Родные артиста вскоре привыкли - как-никак у них было общее горе. Самые преданные поклонницы стали ходить к Сориным в гости, пили чай. С ними Светлана Александровна, которая после трагедии не могла даже говорить, потихоньку оттаяла. И вдруг - новый шок.

- Одну из поклонниц, 19-летнюю Аню, муж иногда провожал до метро, - вспоминала женщина. - Хорошая девочка, талантливая - у нас на пороге она появилась с портретом Игоря, который написала сама. Володе это понравилось, он и сам художник, писатель, человек творческий. Так и ходила Анечка, как все. А однажды пришла уже с животом. Вова посмотрел на меня, сказал виновато: «Света, ты лучше присядь. У нас с Аней будет ребенок». Ноги у меня подкосились...

Светлана, мама Игоря Сорина.

Так всего через год после смерти сына Владимир Райберг женился во второй раз: ей - 19, ему - 60. Родители девушки, которые оказались куда моложе новоиспеченного мужа, пребывали в ужасе, но все-таки пустили молодых жить к себе. В браке у них родились двое сыновей: Марку уже 19, Милану - 13. Старший учится на врача, младший - гимназист. Оба, конечно, знают, кем был их брат. Но, как говорят знакомые, на Игоря мальчишки совсем не похожи - другие черты лица, никакой тяги к творчеству. И в отличие от папы, который иногда появляется на ток-шоу, парни нигде не светятся и даже не публикуют фото в соцсетях. К слову, с их матерью Владимир Семенович разошелся несколько лет назад.

- С сыновьями стараюсь встречаться в кафе, ходить в музеи или на выставки - жилищные условия у меня скромные, много народу не поместится, - признавался 81-летний Райберг (первая жена при разводе купила ему комнату, оставив за собой ту квартиру, где вырос Игорь).- Я, конечно, рассказывал им о брате, да и сами они находили информацию в интернете. Но какое у них к этому отношение, я понятия не имею. Поколение другое, озабоченное чем-то своим...

19-летняя Анна очень любила творчество Игоря. А потом полюбила и его отца. Фото: vk.com

«МАМА, Я ЖИВ!»

После трагедии с сыном Светлана Сорина решила помогать трудным подросткам. В библиотеке, где работала всю жизнь, открыла детский театр. Из-за предательства мужа надежды на женское счастье похоронила, но в 2001 году нежданно-негаданно встретила своего мужчину. Сегодня Светлана Александровна - счастливая жена, мать и бабушка (второй муж ей достался с детьми и внуками).

- Юбилей Игоря будем отмечать концертом 19 ноября в Доме кино - придут его друзья, сокурсники, многие из которых уже стали заслуженными артистами, - рассказала «КП» Светлана Сорина. - Например, Нонна Гришаева, подруга Игоря, «Иванушки» обязательно... Приедут поклонники со всей страны.

- И вы одна все это организуете?

- Почему же, есть штаб, который мне помогает - поклонницы Игорька. Им уже за тридцатник, кому и по сорок лет, все замужем, детей нарожали. Девочки очень приличные - и адвокаты, и архитекторы, и врачи есть среди них. Все вместе каждый год мы устраиваем вечер памяти, недавно выпустили книгу стихов сына. Нашли в Питере дешевое издательство, людей, которые нам помогли. Мы же не профессионалы, нам это все дается с трудом.

- А если говорить лично о вас - как вы живете?

- Скажу только, что устроена в жизни, у меня все хорошо. Единственное - не работаю, мне уже 75 лет. Два года назад вынужденно ушла на пенсию. В библиотеку пришло новое руководство, сказали: кружки будут платными. Я была против. Дети и так платят за спорт, за репетиторов, еще и за увлечения будут платить? Мы же профессионально готовили актеров, это были любительские занятия. Так и пришлось уйти. Жаль, тем более что в библиотеке у меня был уголок памяти Игоря - вещи, фото, инструменты. Люди приходили вспомнить его, а сейчас им прийти просто некуда…

- Куда направляете энергию?

- На фитнес: два раза в неделю у меня аквааэробика, еще два - танцы. Хожу в театр, когда билеты не слишком дорогие.

- А с бывшим мужем, его сыновьями - братьями Игоря - общаетесь?

- Давайте не будем об этом!

Золотой состав «Иванушек»: Игорь Сорин, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов.

- Может быть, Игорь приходит к вам во сне?

- Раньше часто приходил, сейчас все реже и реже... Но он всегда радостный, солнечный, лучезарный. Он ведь был философ, поэт, романтик, клас-сный мальчишка. Однажды явился ко мне во сне - ну прямо живой. Я так удивилась, спрашиваю: «Ты жив?!» А он: «Да, я жив». Выбегаю на улицу, пытаюсь кричать: «Игорь живой, живой!!!» А звука не слышу…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Тайна смерти до сих пор не раскрыта

Напомним, 1 сентября 1998 года Игорь Сорин выпал с балкона шестого этажа в доме, где записывал новый альбом, а 4 сентября скончался от травм в больнице. Милицейская проверка закончилась выводом «суицид», дело возбуждать не стали. Мол, Сорин после ухода из «Иванушек» страдал от глубокой депрессии и невостребованности. Однако близкие певца до сих пор не верят, что он мог решиться на самоубийство. Тем более что на его теле не нашли ни синяков, ни царапин - никаких увечий, характерных для падения с высоты. Родители уверены, что их сыну свернули шею в какой-то бытовой потасовке, а потом вынесли к подъезду, чтобы замести следы. Мама Сорина до сих пор ждет, что однажды виновный придет к ней, чтобы покаяться и облегчить душу.