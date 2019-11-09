2019-11-09T01:08:17+03:00
Общество

Пять историй о том, почему профессия полицейского не знает равнодушия

У российских правоохранителей 10 ноября профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Участковый Пермского края Михаил Выломов забрался на третий этаж, выбил окно и спас из горящей квартиры 8-летнего мальчика. Фото: мвд.рфУчастковый Пермского края Михаил Выломов забрался на третий этаж, выбил окно и спас из горящей квартиры 8-летнего мальчика. Фото: мвд.рф
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«Комсомольская правда» искренне поздравляет этих людей, работа которых - каждодневный маленький подвиг. Сегодня мы решили дать слово лишь нескольким из них, совершившим в этом году реальные большие подвиги - спасшим жизни людей. Ими можно гордиться.

СПАС 5-МЕСЯЧНОГО МАЛЫША

В середине августа кадры, на которых саранский участковый Василий Мартынов выхватывает из рук отца-рецидивиста окровавленную пятимесячную малышку, облетели все информагентства. Наблюдавшие за спасением ребенка граждане сняли на телефоны, как полицейский ловко забирается по фасаду многоэтажки, спрыгивает на балкон и обезоруживает буйного главу семейства, который еще минуту назад угрожал выбросить дочь с балкона на глазах у ее матери.

Василий Мартынов. Фото: мвд.рф

Василий Мартынов. Фото: мвд.рф

- Оставить человека в беде недопустимо. Это основной принцип нашей работы. Думаю, любой сотрудник полиции приходит на службу не ради геройства, а для того, чтобы приносить людям пользу и вставать на их защиту. На моем месте каждый поступил бы так же, - говорит Василий Мартынов.

ВЫТАЩИЛ ТОНУЩЕГО РЕБЕНКА ИЗ РЕКИ

Участковый из астраханской полиции Михаил Заплавнов вытащил из бурной реки тонущего ребенка:

- Для меня всегда был примером мой отец - он служил в милиции. Так что решение пойти в полицию принял еще мальчишкой. Чаще наша работа связана с житейскими историями. Был случай: пара разводилась, ссорились, вызывали полицию по пять раз в день. Я попросил их больше не звонить в дежурную часть и дал личный номер. Сказал: вызывайте, приеду. И приезжал, успокаивал. В общем, помирил. Потом благодарили.

Михаил Заплавнов с семьей. Фото: мвд.рф

Михаил Заплавнов с семьей. Фото: мвд.рф

ВЫВЕЛА ДВУХ ЛЮДЕЙ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА

Инспектор по делам несовершеннолетних Курганской области Наталья Васильева вывела двух людей из горящего дома:

- Часто из-за непонимания дети уходят из дома. Когда у меня получается решить конфликт детей и родителей, становится радостно на душе. Возвращаюсь домой и думаю, что сделала свое дело, и хорошо от этого...

Инспектор по делам несовершеннолетних Курганской области Наталья Васильева. Фото: мвд.рф

Инспектор по делам несовершеннолетних Курганской области Наталья Васильева. Фото: мвд.рф

«СТРАШНО НЕ БЫЛО»

Инспектор дорожно-патрульной службы Андрей Анохин из Подмосковья вынес из горящей квартиры лежачего инвалида и его 10-летнюю внучку:

- Когда туда забегал, страшно не было, просто была цель - найти и вытащить ребенка, помочь выбраться ее дедушке, который сам бы этого не смог. А уже потом, когда отошел, подумал: ну ничего себе, а могло все закончиться нехорошо. Но ведь мы, сотрудники полиции, для этого и есть, чтобы оказать помощь человеку.

Андрей Анохин. Фото: мвд.рф

Андрей Анохин. Фото: мвд.рф

«МЫ ТОЖЕ ХОТИМ ПОЛИЦЕЙСКИМИ СТАТЬ»

Участковый Пермского края Михаил Выломов забрался на третий этаж, выбил окно и спас из горящей квартиры 8-летнего мальчика:

- Живу в поселке Уральский. Конечно, всех тут знаю. И вижу, у кого проблемы, где помочь. У меня двое детей, сын пошел в первый класс. Когда я его отвожу в школу по дороге на службу, ребятишки меня обступают: «Дядя Миша, мы тоже хотим полицейскими стать». От этого тепло на душе.

ПАМЯТЬ

- К сожалению, в этом году при выполнении служебного долга погибли 23 сотрудника полиции, более 1200 получили ранения, - заявил глава МВД Владимир Колокольцев 8 ноября, в День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел.

На приеме у министра в этот момент оказались вдова капитана полиции Артема Франкевича из Астраханской области, который 24 февраля при задержании вооруженного преступника получил смертельные ранения, мать старшины полиции Александра Дворникова, погибшего 1 июля во время нападения преступника на заградпост в Чечне, вдова майора полиции Динара Саматова, который погиб 22 марта от ножевых ранений, нанесенных преступником у здания УМВД по Татарстану.

Указами президента Артем Франкевич и Александр Дворников награждены орденами Мужества (посмертно), а Динар Саматов - медалью «За отличие в охране общественного порядка» (посмертно). Министр передал госнаграды родственникам героев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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