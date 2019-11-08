«Стало плохо перед спектаклем»: Игоря Верника экстренно доставили больницу
Вечером пятницы в МХТ имени Чехова должен был состояться спектакль «Номер 13D» с участием Игоря Верника. Но зрителям сначала сообщили о небольшой задержке, а потом и вовсе - об отмене спектакля. Оказалось, перед выходом на сцену 56-летний артист почувствовал себя плохо. Настолько, что в театр экстренно вызвали «скорую». Тут же в соцсетях разлетелась информация:
Верник госпитализирован с острой болью в спине и онемением ноги.
Дозвониться актеру не удалось, а его агент Наталья Соболь новости о госпитализации опровергла.
- Это неправда. У Игоря все в порядке, - кратко ответила «КП» представитель артиста.
А его брат, телеведущий и редактор глянцевого журнала Вадим Верник, которому также дозвонилась «КП», рассказал подробности.
- У Игоря обострение остеохондроза. Его действительно привезли в больницу, осмотрели и, сделав обезболивающий укол, отпустили. Сейчас он дома, все хорошо, спасибо за беспокойство, - сказал kp.ru Вадим Верник.
Напомним, Народный артист России Игорь Верник служит в МХТ уже более 30 лет - с 1986 года. Зрителям он известен по фильмам и сериалам «Мастер и Маргарита», «Кухня», «Жуки», а также многочисленным телепроектам, где выступает в качестве ведущего.
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В пресс-службе МХТ им. Чехова сообщили, что актеру не понадобилась госпитализация, и после обследования он вернулся домой (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU