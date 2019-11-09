«Солнышко наше!»: Ляйсан Утяшева рассказала о трогательном поступке Алины Кабаевой

Ляйсан Утяшева снялась в шоу ведущей Лауры Джугелии для канала Peopletalk на YouTube. Известная гимнастка рассказала о семейной жизни с шоуменом Павлом Волей, поделилась секретами похудения и вспомнила свое спортивное прошлое. По словам Утяшевой, она до сих пор поддерживает теплые отношения со многими известными гимнастками, с которыми тренировалась в детстве под началом главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер.

Ляйсан рассказала, что Ирина Винер готовила ее к победе на Олимпиаде – по мнению прославленного тренера, у юной гимнастки были все данные, чтобы завоевать олимпийское золото. Но из-за серьезной травмы Утяшева не смогла стать олимпийской чемпионкой – она получила только звание чемпионки мира. Ляйсан ушла из спорта и на некоторое время выпала из поля зрения публики. Спортсменка переживала депрессию и в тот момент поправилась на 39 килограммов.

Ляйсан Утяшева вспомнила свое спортивное прошлое.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Когда я ушла из гимнастики, мне было лет 19-20. Я лежала дома на диване, жалела себя, ела все подряд и смотрела фильмы – что же я там в жизни пропустила? – рассказала Утяшева. - В итоге, когда мне позвонила Ирина Александровна Винер и сказала: «Мась, здесь чемпионов чествовать будут, ты давай, приходи», я ответила: «Ирина Александровна, вам лучше это не видеть. Я разъелась так, что в мамины штаны не влажу». А мамины штаны – это размер L. 39 килограммов лишнего веса! Ирина Александровна говорит: «Так, завтра – ко мне!». Когда она меня увидела, то сказала: «Ты что с собой сделала? Тебе нельзя быть толстой! У тебя сразу морда становится как сковородка!».

По словам Утяшевой, так же строго Ирина Винер относится и к себе – супруга миллиардера Алишера Усманова до сих пор держит в себя в жесткой форме.

- Она всегда смотрит в зеркало и задает себе вопросы. Ее не интересует вот это «Ой, Ириночка Александрова, вы отлично выглядите, можно и так», Она всегда говорит: «Если я вижу в зеркале, что у меня харя, значит, мне нужно худеть». И она уважает тех, кто открыто говорит о себе, - рассказала Ляйсан. - И мне она тоже говорила: «Вот ты свое отражение в зеркале любишь? У тебя есть к себе вопросы? Иди и занимайся собой!». И она до сих пор собой занимается.

Ирина Винер и Алина Кабаева помогли Утяшевой в трудные моменты ее жизни. Фото:Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Ляйсан с нежностью вспоминает всех своих подруг по сборной – Алину Кабаеву, Ирину Чащину и других спортсменок.

- Мы все друг друга любим на расстоянии и переживаем друг за друга. На Алину Кабаеву мы смотрим и думаем: «Солнышко наше!». Она молодец. Нам с Алиной, кстати, часто попадало за лишний вес. Бывало, мы стоим – она из Узбекистана, я – из Башкортостана, и слышим: «Надо худеть!». Мы голову опускаем и идем худеть. Сейчас мы с ней периодически созваниваемся.

Утяшева рассказал, как Алина Кабаева поддержала ее в самый трудный момент ее жизни. В 2012 году у Ляйсан умерла мама. Спортсменка всегда была очень близка с ней и тяжело переживала горе.

- У Алины был такой трогательный жест, о котором я не могу не упомянуть. Когда моей мамы не стало, мы с ней долго проговорили по телефону. Это был такой звонок из детства. Алина говорила: «Лисичка, держись». Я периодически, когда прихожу к маме на кладбище, вижу там от нее букеты, - рассказала Ляйсан Утяшева.