Эво Моралес: путь от лучшего президента в истории страны до изгнанника

Эво Моралеса не раз называли лучшим руководителем Боливии, причем не только местные жители, но и иностранцы. Личность это безусловно уникальная: первый президент-индеец в истории страны, да еще и социалист. Выходец из крестьянской семьи индейского народа аймара, который прошел все этапы жизни обычного боливийца - пас скот, служил в армии, выращивал коку. Без высшего образования он смог построить прочную политическую карьеру, создав партию, "Движение к социализму", объединившую самые разные слои общества.

Чтобы осознать феномен Моралеса, надо вспомнить историю и понять, что он сделал для Боливии. На момент избрания президента число бедняков составляло 60 процентов, а страну последние пять лет сотрясали внутриполитические кризисы. На момент его ухода из власти за чертой бедности проживало лишь 35 процентов граждан, ВВП на душу населения вырос в 3,6 раза, а доля неграмотных уменьшилась в пять раз. В среднем при его руководстве экономика Боливии росла по 5 процентов в год, что являлось одним из самых высоких показателей в регионе.

Эво Моралес и Уго Чавес.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика Моралеса была направлена на сохранение индейского наследие и помощь самым бедным слоям населения. Благодаря его действиям была решена проблема с распределением доходов от добычи природного газа, которая долгое время являлась центральным пунктом всех социальных конфликтов в стране, а в 2003 году привела к массовым акциям протеста, в результате которых погибли 80 человек.

При этом Моралес не был "безумным социалистом", который вопреки логике шел на построение в государстве "казарменного коммунизма". Он охотно встречался с иностранными предпринимателями, всячески старался привлечь в Боливию зарубежные инвестиции. Проведя национализацию сырьевого сектора, власти смогли сохранить присутствие большинства западных компаний, не нанеся ущербу добыче полезных ископаемых и увеличив в несколько раз иностранные вложения в отрасль.

Вот как охарактеризовал Моралеса бывший премьер-министр Испании Луис Родригес Сапатеро: "это президент, который сделал для страны больше, чем все 64 его предшественника - сократил уровень нищеты, обеспечил образование, здравоохранение, качество жизни, достоинство, суверенитет".

То что Моралеса любили на родине подтверждает тот факт, что он три раза подряд побеждал на выборах главы государства, набирая уже в первых турах свыше половины голосов. Его партия с 2009 года контролирует парламент, имея две трети мест в обеих палатах. Более того, в 2015 году был проведен опрос на лучшего президента в истории страны, на котором Моралес получил 51,6 процента голосов, обойдя даже Симона Боливара, давшего свое имя Боливии.

После переговоров с Владимиром Путиным, июль 2019 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что же случилось, и почему сейчас "лучший президент" вынужден бежать из столицы? Многие политологи утверждают, что боливийцы просто устали от лидера, который уже 13 лет бессменно правит страной. Причем изначально это была не негативная оценка его деятельности, а желание перемен, модернизации уже существующей системы. Никто не спорит, что за годы правления Моралес добился впечатляющих результатов, но он оказался заложником своих же успехов - в Боливии за это время сформировался средний класс, который хочет принимать участие в демократических процессах. Кроме того, темпы экономического роста начинают потихоньку падать, ведь цены на главный экспортный продукт - природный газ уже не так высоки как 10 лет назад.

Уличные столкновения сторонников и противников Моралеса, октябрь 2019 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многих задело то, как экс-президент обошелся с результатами референдума 2016 года, когда электорат проголосовал против предоставления возможности Моралесу баллотироваться на четвертый срок. Жители сказали "нет" новым перевыборам, но глава государства обратился в конституционный суд и фактически пошел против "воли народа". Тогда боливийцы стерпели, но затаили обиду. А скандал с невнятным подсчетом бюллетеней разбудил те силы, о существовании которых сами жители, возможно, и не догадывались. Главное, чтобы теперь акции протеста не уничтожили те результаты, которые были достигнуты Моралесом за эти долгие годы у власти.