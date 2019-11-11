2019-11-11T09:10:55+03:00
В мире

После отставки Эво Моралеса в Боливии продолжаются беспорядки, атаковано посольство Венесуэлы

По словам посла Боливарианской Республики, дипломатов хотят убить
Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
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Уличные беспорядки в Ла Пасе, столице Боливии.Уличные беспорядки в Ла Пасе, столице Боливии.Фото: REUTERS
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Уход Эво Моралеса с поста президента Боливии не только не привел к нормализации ситуации, но наоборот обострил обстановку в стране. Протестующие продолжают перекрывать улицы, нападают на госслужащих и уничтожают общественный транспорт, грабят магазины. Атакам подвергся и дом экс-президента Моралеса, а также жилища представителей оппозиции.

Особенно заметен разгул уличной преступности в Эль-Альто, считающимся "бастионом" сторонников Моралеса, а также в некоторых районах на юге главного города Ла-Пас, где были сожжены 15 автобусов. Мэрия Ла-Паса утверждает, что это сделали сторонники Моралеса. Многие боливийцы в соцсетях жалуются на бездействие правоохранительных органов.

Нападению подверглось и диппредставительство Венесуэлы, которое, по словам посла Крисбейле Гонсалес, закидали динамитными шашками. При этом в соцсетях начал распространяться призыв отнять здание посольства у представителей Боливарианской Республики.

Кадр из видеозаписи с заявлением об отставке Моралеса. Фото: REUTERS

Кадр из видеозаписи с заявлением об отставке Моралеса.Фото: REUTERS

Тем временем в стране развертывается целая кампания против "приспешников старого режима". Уже оказались задержанными председатель Верховного избирательного суда и его заместитель, а также некоторые руководители региональных избирательных комиссий, а прокуратура начала в отношении них расследование по фактам поделки документов, манипулирования информацией и злоупотребления служебным положением.

Много слухов ходило и том, что у правоохранителей есть ордер за арест самого Моралеса (и сам политик заявил, что его пытались задержать), однако руководитель полиции отметил, что выдачей подобных документов занимается прокуратура, и у него нет ордеров ни на бывшего главу государства, ни членов его правительства.

Пока остальные чиновники думают, как им жить дальше, некоторые из них уже нашли убежище в посольстве Мексики. По словам мексиканского главы МИД Марсело Эбрарда, в диппредставительстве уже находятся 20 человек из числа видных представителей исполнительной и законодательной власти, и Мехико готово предоставить убежище всем желающим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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