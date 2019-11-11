2019-11-11T13:36:34+03:00
Происшествия

«Дайте посмотреть на них»: муж москвички, выпавшей из окна с двумя детьми, приехал на место трагедии

Виталий Соколов работает простым механиком, он уверят, что жили они счастливо и ничто не предвещало беды
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments10
Виталий Соколов работает простым механиком, он уверят, что жили они счастливо.Виталий Соколов работает простым механиком, он уверят, что жили они счастливо.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Ответа на вопрос, что же стало причиной жуткой трагедии в многоэтажке в Бабушкинском районе Москвы, где сегодня рано утром 36-летняя Людмила Соколова выпала из окна с двумя маленькими детьми, пока нет ни у следствия, ни у родных женщины, ни даже у ее мужа. Напомним, чудом выжил лишь старший, шестилетний мальчик. Сейчас он в реанимации.

Полицейские долго не могли дозвониться до Владимира Соколова, но мужчина все-таки появился на месте трагедии. У входа в дом у него случилась настоящая истерика.

- Дайте мне на них посмотреть, - кричал Владимир Соколов.

Полицейские силой отвели убитого горем отца в сторону. Сейчас он дает объяснения следователям.

- По его словам, рано утром он уехал на работу. Жена и дети в этот момент еще спали. Он уверяет, что никаких ссор с женой не было, - сообщили «КП» источники в правоохранительных органах.

Версию о том, что мужчина не обижал жену, подтверждает и предсмертная записка, которую оставила Людмила.

«Пожалуйста не сажайте Виталика в тюрьму. Он прекрасный человек, очень добрый и ничего не знал!!! Простите меня, но нет мне прощения. Солнце, ты ни в чем не виноват.»

Помимо записки в квартире нашли стихи. Судя по всему, авторство принадлежит Людмиле. Посвящены они загробной жизни.

Ничего плохого не подозревали даже близкие подруги женщины.

- Мы подружились два года назад. Познакомились на детской площадке и часто встречались, гуляя с детьми. Люда очень творческий человек и увлекающийся. Она одно время вязала, потом стала вышивать крестиком. Очень спокойная и доброжелательная, - рассказала «КП» Ольга Маслова. - Мне она казалась счастливой. Хотя она часто говорила, что комплексует из-за внешности. Не могла сбросить вес после родов. Про ссоры с мужем ни разу не говорила. А вот со свекровью она не ладила. Они ведь зимой жили со свекровью и свекром в одной квартире. А это однушка, сами понимаете, тесно. Насколько я знаю, со дня на день родители мужа должны были переехать с дачи в квартиру.

За несколько часов до случившегося женщина несколько раз звонила в скорую. Людмила жаловалась на самочувствие младшей дочки. Говорила, что у той простуда и проблемы с аппетитом. Врачи посоветовали женщине вызвать педиатра.

Известно, что Людмила шесть лет назад переехала в Москву из Владимира. В родном городе она окончила филологический факультет, но по профессии не работала. В столице женщина еще до первых родов успела сменить несколько рабочих мест. Людмила была менеджером по маркетингу. С будущим мужем познакомились в соцсетях. Почти сразу стали жить вместе. Свадьбу сыграли в 2105 году. А через несколько месяцев у молодых родителей родился сын. Сейчас мальчику, за жизнь которого борются медики, 4 годика. А вот погибшей младшей дочке Людмилы всего 9 месяцев.

Напомним, по факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

Видео с места падения с 9-го этажа женщины и двух малолетних детей в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не вините мужа»: москвичка выпала из окна с двумя детьми

Старший шестилетний мальчик чудом выжил, сейчас он в реанимации (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Верховной раде хотят начать диалог со СМИ из-за скандального указа Зеленского
Лавров раскритиковал попытки США ограбить Сирию
Зеленский сменил своего представителя в правительстве Украины
МИД России назвал отставку Моралеса "срежиссированным госпереворотом"
"Я не гонюсь за работой". Арсен Венгер отреагировал на слухи о тренерстве «Баварии»
Более 3 тыс. многодетных семей получили одобрение на господдержку по ипотечным кредитам
Меркурий пройдет по солнечному диску 11 ноября
В России может появиться новое ведомство по контролю за табачным рынком
Каждый пятый россиянин планирует приобрести технику на распродажах в этом году
В московском метро на Кольцевой линии приостановили движение по часовой стрелке
Путин указал на многомиллионные кражи при строительстве "Восточного"
Экономит рассказал, что мешает людям отказаться от наличных
Названы продукты, которые наверняка помогут похудеть
В Совфеде отреагировали на отставку президента Боливии
В «Трезвой России» призвали не радоваться вхождению России в "топ-10 самых пьющих стран"
Второй испытательный полет самолета Ил-112В состоится в 2020 году
Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили во взяточничестве
Самолет, следовавший в Испанию, вернулся в Москву из-за неисправности
Асад заявил, что в США официальные лица первыми говорили о поддержке "Аль-Каиды"
Мирзиёев: "Россия - надежный стратегический партнер Узбекистана"
Трамп считает решение Ирана по обогащению урана «очень плохим шагом»
В Гидрометцентре рассказали о причинах зимних температурных аномалий
Полиция Гонконга применила огнестрельное оружие против участников митинга
Асад заявил, что Турция действует в Сирии незаконно
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна многоэтажки