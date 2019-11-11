«Дайте посмотреть на них»: муж москвички, выпавшей из окна с двумя детьми, приехал на место трагедии

Ответа на вопрос, что же стало причиной жуткой трагедии в многоэтажке в Бабушкинском районе Москвы, где сегодня рано утром 36-летняя Людмила Соколова выпала из окна с двумя маленькими детьми, пока нет ни у следствия, ни у родных женщины, ни даже у ее мужа. Напомним, чудом выжил лишь старший, шестилетний мальчик. Сейчас он в реанимации.

Полицейские долго не могли дозвониться до Владимира Соколова, но мужчина все-таки появился на месте трагедии. У входа в дом у него случилась настоящая истерика.

- Дайте мне на них посмотреть, - кричал Владимир Соколов.

Полицейские силой отвели убитого горем отца в сторону. Сейчас он дает объяснения следователям.

- По его словам, рано утром он уехал на работу. Жена и дети в этот момент еще спали. Он уверяет, что никаких ссор с женой не было, - сообщили «КП» источники в правоохранительных органах.

Версию о том, что мужчина не обижал жену, подтверждает и предсмертная записка, которую оставила Людмила.

«Пожалуйста не сажайте Виталика в тюрьму. Он прекрасный человек, очень добрый и ничего не знал!!! Простите меня, но нет мне прощения. Солнце, ты ни в чем не виноват.»

Помимо записки в квартире нашли стихи. Судя по всему, авторство принадлежит Людмиле. Посвящены они загробной жизни.

Ничего плохого не подозревали даже близкие подруги женщины.

- Мы подружились два года назад. Познакомились на детской площадке и часто встречались, гуляя с детьми. Люда очень творческий человек и увлекающийся. Она одно время вязала, потом стала вышивать крестиком. Очень спокойная и доброжелательная, - рассказала «КП» Ольга Маслова. - Мне она казалась счастливой. Хотя она часто говорила, что комплексует из-за внешности. Не могла сбросить вес после родов. Про ссоры с мужем ни разу не говорила. А вот со свекровью она не ладила. Они ведь зимой жили со свекровью и свекром в одной квартире. А это однушка, сами понимаете, тесно. Насколько я знаю, со дня на день родители мужа должны были переехать с дачи в квартиру.

За несколько часов до случившегося женщина несколько раз звонила в скорую. Людмила жаловалась на самочувствие младшей дочки. Говорила, что у той простуда и проблемы с аппетитом. Врачи посоветовали женщине вызвать педиатра.

Известно, что Людмила шесть лет назад переехала в Москву из Владимира. В родном городе она окончила филологический факультет, но по профессии не работала. В столице женщина еще до первых родов успела сменить несколько рабочих мест. Людмила была менеджером по маркетингу. С будущим мужем познакомились в соцсетях. Почти сразу стали жить вместе. Свадьбу сыграли в 2105 году. А через несколько месяцев у молодых родителей родился сын. Сейчас мальчику, за жизнь которого борются медики, 4 годика. А вот погибшей младшей дочке Людмилы всего 9 месяцев.

Напомним, по факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

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