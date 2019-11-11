Владелец «Спартака» Леонид Федун про отказ от турнира в США: "Совсем не расстраивает"

В субботу красно-белые выиграли матч чемпионата России у «Крыльев Советов» (2:0). А в воскресенье болельщиков народной команды взволновала другая новость — футболистам «Спартака» не дают визу в США.

В результате спартаковцы в Америку, куда их пригласили в январе на товарищеский турнир Florida Cup в Орландо, ехать отказались. Мы связались с владельцем клуба Леонидом Федуном.

- Леонид Арнольдович, то, что «Спартак» не пускают в Штаты, это «Спартак» сильно расстраивает? Или Бог с ними?

- Совсем не расстраивает.

- А почему они вдруг так решили?

- Это никак не связано со «Спартаком», это связано с системой российско-американских отношений. К сожалению, мы являемся их заложниками.

Леонид Федун, хозяин «Спартака»: «То, что команду не пускают в США, нас совсем не расстроило» 00:00 00:00

- С новым тренером «Спартак» три раза выиграл (один раз из них в в 1/8 Кубка России над «Ростовом» - 2:1), один раз проиграл и один раз сыграл вничью. Как вы оцениваете дебют Доменико Тедеско?

- С этим вопросом ко мне обратитесь в декабре.

- Вы говорили, что «я 20 лет занимаюсь «Спартаком», у меня надежд никаких нет». Вот сейчас, после побед…

- Пока никаких побед нет. Победы, это когда мы какой-то титул выиграем. Надежда есть, только если мы сможем зацепиться за Кубок России. Так что этот год пока всё продолжаем.

- Впереди несколько встреч. Но все равно какой-то оптимизм в вашем голосе появился. Я правильно понял?

- Нет. Не в первый раз. Если помните, Кононов тоже хорошо начинал. Оптимизм только в том, что достаточно хорошая команда подобралась молодых ребят, которые обладают хорошим потенциалом. И в этом всегда есть надежда. Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет.

- Про нового тренера скажите что-нибудь.

- Пока я удовлетворен его работой. И дальше мы увидим.