МегаФон стал первым официальным российским реселлером Apple на площадке Tmall

МегаФон 11 ноября запустил интернет-магазин на Tmall - онлайн-площадке AliExpress Россия. Начало его работы совпало с глобальной ноябрьской распродажей 11.11. В стартовой линейке магазина представлена продукция Apple: МегаФон стал первым официальным российским реселлером «яблочной» компании на площадке Tmall.

Во время распродажи новые модели iPhone можно будет купить со скидкой (например, iPhone XR 64 Gb продается по цене в 42 490 руб.). В дальнейшем ассортимент интернет-магазина будет расширяться.

- Мы рады поддержать глобальную инициативу AliExpress с датой распродаж 11.11 и выйти на Tmall с брендом МегаФон в особом статусе - единственного официального реселлера Apple на Tmal в России, - подчеркнул коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. - Также мы первый российский телеком-оператор, который вышел на площадки AliExpress.

Электроника является одной из самых популярных категорий товаров на AliExpress Россия. За месяц по ней поступает около 4,5 млн. поисковых запросов. Чаще всего пользователи ищут смартфоны, телевизоры и роботы-пылесосы.