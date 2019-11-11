"Он все время надо мной издевался и получал в ответ то же самое": Оксана Фандера откровенно об отношениях с Олегом Янковским

Оксана Фандера 30 лет счастлива в браке с Филиппом Янковским. Семья актера сразу приняла юную красавицу. Особенно теплые отношения у актрисы сложились со свекром Олегом Янковским, который заменил ей отца.

"Филипп познакомил меня с отцом в театре, после спектакля. Я впервые увидела его лицо без киногрима близко и поняла, что мы подружимся. Его лицо смеялось, даже когда он молчал и не улыбался", - призналась Оксана Фандера.

По словам актрисы, ее подкупило необыкновенное чувство юмора Олега Янковского. "С таким чувством юмора людей больше не производят. Он все время надо мной издевался и получал в ответ то же самое. Сейчас это назвали бы троллингом, но если копнуть глубже, это не троллинг, это любовь и забота, но через шутки. Он мне говорил, что бабский век короток, он ругал меня за то, что я отказываюсь сниматься во всякой ерунде. Говорил, что нашел меня на улице, удочерил, дал свое отчество и чувствует ответственность", - цитирует ее Esquire.

Оксана пыталась сопротивляться и парировала в ответ: "Мне это не очень интересно". А Янковский говорил: "Ну-ка, ну-ка, что значит интересно, это профессия, детка. Это просто позор, что ты говоришь, это профессия! Так, кому позвонить, чтобы тебя вообще перестали снимать? Уходи из профессии!".

Оксана в этот момент обнимала свекра. Олег Янковский умер десять лет назад, но Фандера до сих пор не смирились с его смертью. Она не раз признавалась, что вместе с ним ушла частичка ее души.