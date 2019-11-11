2019-11-11T17:02:35+03:00
Экономика

Ученые доказали: людей гонят из провинции в столицу гены

Экономическое неравенство оказалось «вшито» в ДНК человека
Влад СМЕРТИН
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Интересно, что бы сказали генетики о нашей странеИнтересно, что бы сказали генетики о нашей странеФото: Олег ЗОЛОТО
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Умники предпочитают держаться вместе. И речь не о библиотеках или клубах настольных игр. Ученые доказали, что люди с генетической предрасположенностью к высокому уровню образования чаще всего селятся рядом.

Нет, ген «красного диплома» спецы в белых халатах пока не отыскали. Зато международная группа исследователей из Англии и Голландии доказала, что люди с ДНК, который сулит им высокий уровень образования, как правило переезжают в большие города и другие благополучные места.

Мысль, казалось бы, банальная: умный и способный человек добивается успехов на малой Родине и уезжает покорять столицу. Но фокус в том, что исследователи нашли этому научное обоснование. В генетический комплект понаехавшего входит, например, высокий рост, низкий индекс массы тела (отношение роста к весу), отвращение к курению, открытость новому опыту.

То есть разница между жителем Лондона и, например, деревни в Северной Ирландии — их исследовали ученые - заложена еще в их клетках. Экономическое неравенство таким образом «вшито» в наше ДНК.

Интересно, что бы сказали генетики о нашей стране. Потому что российские успешные регионы совсем не похожи друг на друга.

- Россия – это страна с фантастическим, огромным неравенством налоговой базы регионов, - подчеркнула директор региональной программы независимого Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич. - При высоких ценах на нефть 27% доходов федерального бюджета дает один регион — Ханты-Мансийский автономный округ. Еще 9-10% - Ямало-Ненецкий автономный округ. Главный центр потребления в стране, который дает огромные отчисления в федеральный бюджет - это Москва.

Только вот если в столице источник дохода казны — это НДС, то на Северном Урале — налог на добычу полезных ископаемых. Но это не мешает ХМАО и ЯНАО занимают высокие места в рейтингах социально-экономического положения регионов и доходов населения.

Вот бы кто взялся изучить, насколько совпадает геном москвича и жителя Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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