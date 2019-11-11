2019-11-11T18:12:18+03:00
В мире

Сменить полуголых моделей на пожилых министров: Король инстаграма решил баллотироваться в президенты США

Ден Билзерян прославился тем, что публикует в соцсетях фото дорогих машин, оружия и себя в окружении обнаженных моделей, а в 2014 году он отличился тем, что скинул порнозвезду с крыши особняка
Юлия САЛЬНИКОВА
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В своих силах плейбой уверен – у него в инстаграм больше 22 миллионов подписчиковВ своих силах плейбой уверен – у него в инстаграм больше 22 миллионов подписчиковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Даже сторонники импичмента Дональда Трампа засомневались бы, «а стоит ли», если бы в качестве альтернативы президенту-республиканцу им предложили президента-плейбоя. Ден Билзерян не относится ни к республиканцам, ни к демократам, из общего с политиками у него разве что только дорогие часы и машины. Но миллиардер, который прославился тем, что регулярно хвастается своим богатством в инстаграм, устал от всей этой бытовухи.

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I honestly don t give a fuck about anything other than my cannabis company and my cat
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Билзерян решил удариться в политику. Причем не в какую-то конкретную партию, а сразу в президенты США. О своем решении он сообщил порталу TMZ. Соперничества с другим «неожиданным» кандидатом в президенты, Канье Уэстом, Билзерян не боится.

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Vegas with my sister wives
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- Канье лучше, чем Хиллари Клинтон, наверняка, - сказал он журналистам.

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ignite won the hightimesmagazine cannabis cup for best CBD pen, see
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В своих силах плейбой уверен – у него в инстаграм больше 22 миллионов подписчиков, тех, кто по мнению «мистера миллионера» пойдет голосовать за него на выборах в 2024 году. За такую популярность, кстати, он получил статус «король инстаграм». А королям свойственны свои причуды. Так что американцы уже разузнают все о потенциальном президенте. Например, что что в 2014 году он попал под суд за то, что сбросил голую порномодель с крыши особняка и та сломала ногу. На суде король инстаграм сказал обвинителю, что это дело не взлетит, так же как эта женщина во время падения с крыши.

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Life before my bicycle bet
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В аэропорту Лос-Анжелеса его арестовали за то, что в чемодане были компоненты для бомбы. С оружием у кандидата в президенты такие же теплые отношения, как десятками моделей, которые на камеру готовы часами гладить его бороду, пока тот смотрит игру в покер. С покером тоже есть связь. Богатство Билзерян получил от отца Пола, который в прошлом известный покерный игрок, осужден за мошенничество, но сейчас благополучно проживает на курортных островах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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