2019-11-11T21:38:22+03:00
Здоровье

Насморк у детей: 5 неправильных и 7 правильных действий при лечении

Если кажется, что ребенок с утра сопит и у него заложен нос, это вовсе не повод паниковать. Но большинство родителей делают не совсем то, что нужно
Анна КУКАРЦЕВА
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Когда в организм попадает инфекция, слизи начинает вырабатываться большеКогда в организм попадает инфекция, слизи начинает вырабатываться большеФото: Дарья МИТРОФАНОВА
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Насморк - частая проблема у детей, особенно осенью и зимой. И большинство родителей тут же бросаются проводить превентивные меры, чтобы ребенок не разболелся. И зря!

- За ночь у ребенка в носу выделяется слизь, которая в течение дня может отходить в количестве от 20 до 200мл, - поясняет главврач одной из столичных клиник, педиатр Евгений Тимаков. - Эта слизь является защитным механизмом организма от всяческих вирусов и прочих частиц в воздухе. Когда в организм попадает инфекция, слизи начинает вырабатываться больше. И часто родители начинают выполнять неправильные действия, что усугубляет ситуацию.

Неправильный подход: 5 ошибок

* Закрытые окна в квартире, сухой воздух и температуры выше 22 градусов: чем выше температура, тем суше слизистые и тем проще вирусам проникнуть внутрь организма.

* Прогревания носа в первые дни заболевания: это увеличивает отек, затрудняет отхождение слизи и может привести к осложнениям.

* Применение масляных капель: часто содержат эфирные масла, опасные для малышей первых трех лет жизни.

* Бесконтрольное применение сосудосуживающие капель: могут спровоцировать привыкание и препараты перестанут действовать.

* Засунуть дольку чеснока в нос: можно сильно обжечь слизистую.

Правильный подход: 7 шагов к выздоровлению

* Поддержание влажности и оптимального температурного режима в комнате. Температура 18 - 22 градуса, влажность 65 — 70% - лучшие параметры для грудничков и детей до 5-7 лет.

* Частые проветривания и влажная уборка, применение увлажнителей воздуха. Правильная влажность помогает слизистым носа служить хорошим барьером для вирусов.

* Промывание носа солевыми растворами. Именно промывание помогает эффективно удалить вирусы и бактерии со слизистой носа.

* Если появился отек, то применяем сосудосуживающие капли, но исключительно по назначению врача и обязательно по инструкции. Переизбыток сосудосуживающих препаратов может вызвать привыкание (а иногда может быть по-настоящему опасным для грудничков).

* Если слизь стала густой, то разжижаем солевыми или физиологическими растворами и вымываем, например, с помощью аспираторов.

* Если сопли приобрели желтый или зеленый цвет, обязательно обращаемся к врачу. Возможно присоединение бактериальной инфекции и понадобится назначение антибиотиков.

* Выполняем все рекомендации специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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