Нас записали в десятку самых пьющих стран

В понедельник Организация экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце» обнародовала рейтинг стран по количеству употребляемого алкоголя. На первом месте Литва. По данным организации, на каждого жителя этой страны в среднем приходится 12,3 л алкоголя в год. На втором месте Австрия (11,8 л) и Франция (11,7 л).

Чехи и ирландцы, которые считаются в мире большими любителями выпить, всего лишь на 4-м и 6-м местах соответственно. Ну а россияне попали на седьмое - по данным за 2017 год, на основании которых составлялся этот рейтинг, на каждого из нас приходилось 11,1 л спиртного в год.

Вряд ли это место можно считать почетным, но и повода пить горькую особо нет. Как прокомментировал рейтинг замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем телеграм-канале:

«Если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки: в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9,3 литра».

Вообще же за последние почти 15 лет, с 2003 года, выпивать в нашей стране стали на 43 процента меньше. Значительно снизилась и смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя. Причем это не казусы статистики, а данные экспертов из свежего доклада Всемирной организации здравоохранения.

ВОПРОС ДНЯ

А вы заметили, что народ стал меньше употреблять алкоголь?

Наталья МОСКВИТИНА, создатель Фонда «Женщины за жизнь»:

- Одно дело, когда ты живешь у моря, получая солнечный свет круглый год, а большинство наших жителей живут в сером климате и подвержены депрессиям. Пока брак и семья не будут относиться к смыслу жизни, человек будет искать спасения в бутылке. Наблюдаю ли я положительную динамику по уменьшению пьянства? Когда смотрю вокруг себя, да. В моем кругу общения многодетные семьи, где каждый занят делом и не пьет. У них есть идеалы и нет потребности занимать себя поисками причин и смыслов, в том числе через алкоголь.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией луковых и бахчевых культур ВНИИ риса:

- Я заметил - меньше пить стали. Многие мои друзья, которые раньше употребляли, сегодня практически отказались от этого. Одна из причин - боязнь отравиться. Я пиво и водку сам не употребляю давным-давно - это лишняя трата времени и средств. Домашнее вино - редко. Два-три раза в год.

А вы заметили, что народ стал меньше употреблять алкоголь?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер, блогер:

- Для меня очевидно - на селе стали пить меньше. Люди в запои не уходят. Нет такого, чтобы после работы готовы были просто хлопнуть по стакану «для снятия усталости». Деревенские сейчас под заборами не валяются, я когда из города переехал, застал еще такие эксцессы. Тут не о здоровье больше думают - работу боятся потерять. И решения о будущем приходится принимать на трезвую голову. Традиционное самогоноварение, когда бабки молотили декалитрами на продажу, этого уже днем с огнем не сыщешь.

Леонид ПОПОВИЧ, президент Союза виноградарей и виноделов России:

- Мы должны попросить Росстат давать две цифры - одну цифру по продаже в стране алкоголя с маркировкой. Вторая цифра от них же должна идти, когда мы добавляем литр-два-три, что предположительно выпивают из самогонных аппаратов. Винодельческая продукция максимум составляет 10 процентов в общем объеме. По нашей части нет падения, нет роста в последние 5 - 7 лет.

Сергей ПОЛЯТЫКИН, врач-нарколог:

- Мы, специалисты-наркологи, видим снижение по нашей статистике. Идет снижение алкогольных психозов, того, что в народе называют белой горячкой. А алкогольный психоз - маркер заметный. Среди наших пациентов запущенных случаев, как в учебниках 80-х, мы видим все меньше. Значительно меньше молодежи 18 - 25 лет стало употреблять алкоголь. И все больше людей выбирают трезвый образ жизни - вообще не употребляют алкоголь.

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По информации Организации экономического развития и сотрудничества Россия разделила с Венгрией седьмое место в списке стран с наибольшим уровнем потребления алкоголя на душу населения — 11,1 литра чистого алкоголя в год. В лидерах — Литва с Австрией и Францией, замыкают десятку главных любителей Бахуса Германия Португалия и Польша. (подробности)