Дмитрий Шепелев сделал невесте предложение и подарок

36-летний телеведущий Дмитрий Шепелев 12 ноября запускает новый проект – шоу «Папки» на YоuTube. «Я – папка. Каждую неделю буду встречаться с известными папками и узнавать: как они воспитывают своих детей», - говорит Дмитрий Шепелев.

Этот проект Шепелев затеял не случайно: он ведет на ТВ скандальную передачу, но телеведущий хочет, чтобы его имя ассоциировалось не только и не столько со скандалами. Поэтому сделал вот такой своеобразный подарок себе и своей возлюбленной (гражданской жене) Екатерине Тулуповой. Дмитрий запускает проект, где будет в образе примерного отца и семьянина демонстрировать свой опыт и знания в психологии, семейной жизни, воспитании детей и обсуждать родительский опыт звездных отцов. Конечно, Екатерина – консультант Дмитрия в этом важном деле. Первые полгода шоу будет требовать инвестиций и вряд ли принесет доход, а вот потом Шепелев рассчитывает привлечь рекламодателей. Проект станет прибыльным в том случае, если вызовет интерес у интернет-аудитории Дмитрия Шепелева. В инстаграме у телеведущего 323 тысячи подписчиков – вся надежда у семьи на них.

Екатерина ТулуповаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Накануне запуска шоу Дмитрия Шепелева появилась информация о том, что вдовец Жанны Фриске собрался жениться. Сам Дмитрий информацию о личной жизни традиционно не комментирует. А вот знакомые его гражданской жены Екатерины Тулуповой рассказали нам, что предложение женщина получила около полугода назад, но в загс никто пока не спешит. С чем это связано, доподлинно не известно. Дмитрий хочет еще детей, поэтому друзья предполагают, что когда Екатерина будет в положении, тогда пара точно распишется официально.

Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова стали жить вместе еще в 2018-м году. Шепелев воспитывает 6-летнего сына Платона, а у 36-летней Тулуповой есть дочь Лада от предыдущих отношений. Дети пары практически ровесники, поэтому легко нашли общий язык. Шепелев и Тулупов живут дружно, у пары схожие интересы, полная гармония и взаимопонимание. Шепелев завел питомца породы ши-тцу, как у Кати, прислушивается к ее советам и делает «полезные» подарки – например, романтические путешествия. Недавно пара побывала в Америке. Окружение пары отмечает, что Екатерина смогла стать для Дмитрия не только любимой женщиной, но и надежным тылом.

Интересно, что Шепелев еще до начала отношений с Тулуповой, в программе «Идеальный ремонт» рассказывал о своей мечте: «Еще до того как я стал папой, меня спрашивали, кого я хочу: мальчика или девочку. Я отвечал, что мальчика. Потому что, честно сказать, не знаю, что делать с девочкой - скорее, из этих соображений. Хотя, не буду скрывать, что о втором ребенке я тоже мечтаю: и мне хочется, чтобы это была девочка…» Возможно, что в жизни самого обсуждаемого в нашей стране вдовца, сейчас настало идеальное время для пополнения в семье.