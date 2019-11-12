Пенсионерку, взявшую кредит на издание книги о ветеранах, спас от долгов бизнесмен

Краевед и почетный житель города Усть-Кута Иркутской области Светлана Пшенникова в 2005 году издала книгу «Память» о земляках, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. Но благое дело обернулось для 78-летней персионерки кредитной кабалой – долгами банкам и микрофинансовым организациям в 5 миллионов рублей.

Когда казалось, что из финансового капкана краеведу уже не выбраться, ей помог известный российский бизнесмен Альберт Авдолян. Инвестор долгое время жил в Иркутске и многое сделал для этого города (сегодня, например, он строит в городе современную бесплатную школу с новыми методиками индивидуального обучения детей из родных и приемных семей «Точка будущего»). Бизнесмен перечислил пенсионерке все 5 миллионов для погашения кредитных долгов.

- Я просто не могу поверить, что все закончилось, у меня нет слов, — говорит Светлана Константиновна, вытирая слезы. — Спасибо Альберту Авдоляну, низкий ему поклон! Столько лет я жила в страхе: каждый день ждала звонков из банка, каждый день думала, где достать деньги. Теперь все это закончилось. Я, наконец, смогу тратить всю пенсию на продукты и лекарства.

ЖИЗНЬ В АДУ

По словам Светланы Пшенниковой, последние 15 лет были для настоящим адом. А началась эта история еще в 1995 году, когда в Усть-Куте торжественно открыли стелу «Памяти павшим». На ней высекли имена 1027 жителей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Имена земляков, не вернувшихся с поля боя, учительница истории Светлана Константиновна вместе со своими учениками собирала больше 10 лет. Дети и их педагог часами сидели в архивах, изучали похоронки. После открытия стелы к Пшенниковой стали приходить родственники погибших в надежде, что она может что-то знать об их дедушках и прадедушках, пропавших без вести.

- Мы собрали много сведений — откуда солдат уходил на фронт, как погиб, где похоронили, — рассказывает Светлана Пшенникова. — А раз люди интересуются, мы решили в 2005 году к 60-летнему юбилею Великой Победы издать книгу памяти. В администрации и совете ветеранов нас обещали поддержать.

Краевед хотела, чтобы ее труд выглядел достойно, но себестоимость книги с хорошей бумагой и красивой обложкой оказалась немаленькой — тысяча рублей. На тираж в тысячу экземпляров нужно было потратить миллион. Пшенниковой, работавшей простым учителем в школе, удалось собрать триста тысяч рублей. Помочь с выплатой кредитов на оставшиеся 700 тысяч обещали городские власти и местные предприниматели. Да вот только брала ссуды Светлана Константиновна все равно на свое имя, хоть поручителем и выступал тогдашний замглавы города. А вскоре в городе сменилось руководство, и женщина осталась один на один с проблемой.

- Оказалось, что платить придется мне одной, — рассказывает пенсионерка. — Мне все говорили, что сейчас кризис, помочь не можем. Проценты по кредиту были высокие, а зарплаты у учителей сами знаете какие. Пришлось брать новые кредиты, чтобы платить по старым долгам.

Бизнесмен покрыл долги Светланы Константиновны и всех ее знакомых и коллег, помогавших пенсионерке деньгами. Фото: кадр видео.

КРЕДИТНАЯ ЛОВУШКА

Так почетный житель города Светлана Пшенникова попала в кредитную западню. Проценты росли, как и суммы выплат банкам. Пенсионерке пришлось просить деньги у знакомых и коллег. Те, кто соглашался, тоже брал кредиты и оказывался в той же ситуации, что и Светлана Константиновна.

На помощь приходили и предприниматели, присылая женщине кто 50, кто 100, а кто и 200 тысяч рублей. Правда, некоторые из них решили, что, как и банки, дают деньги в долг. Поэтому через некоторое время «благодетели» пошли в суд и потребовали вернуть всю наличность назад. В мэрии коммерсантов защищают — говорят, те не могли просчитать, куда идут их взносы.

- Они не понимают, на что уходят эти деньги, — по факту на гашение чужих кредитов, - разводит руками мэр Усть-Кутского района Тамара Климина. - Из бюджета я тоже не имею права тратить на это ни копейки. Да, Светлана Константиновна- человек уважаемый, сделала очень большое благое дело, но, мне кажется, у нее есть непонимание реальности.

В итоге к сентябрю 2019 года долг из 700 тысяч рублей превратился в 5 миллионов. Пенсионеры и учителя, согласившиеся помочь Пшенниковой, платили до половины своих пенсий и зарплат банкам. Двое пожилых горожан так и умерли, не успев выбраться из долговой ямы. В итоге приставы арестовали счета знакомых и коллег, а также имущество Светланы Константиновны.

- Мне многие тогда говорили — зачем ты в это ввязалась, зачем эти книги, кому они нужны? — разводит руками краевед. — Но ведь я хотела сделать доброе дело, сохранить память о павших. Кто же знал, чем это все обернется?

Помощь Альберта Авдоляна вернула Светлане Пшенниковой веру в людей и в то, что она поступает правильно. Сейчас у 78-летнего краеведа большие планы. Она собирается организовать мероприятие в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и восстановить могилы земляков, погибших в Бородинском сражении 1812 года. Только теперь, обещает Светлана Константиновна, кредиты на организацию она брать не будет.