Наследников Зыкиной пытается примирить аукцион

В Библии есть такое выражение «...и камни возопиют». Похоже, это случилось. Возопили сокровища Людмилы Зыкиной, призывая наследников певицы прекратить распри На прошлой неделе все СМИ облетела потрясающая новость. Сокровища Людмилы Зыкиной снова выставлены на аукцион. Причем, название аукционного дома - очень смешное в данном контексте - «12-й стул». (Ассоциация о сокровищах мадам Петуховой неслучайна, ведь долгое время ходили слухи, что сокровища утеряны).

Сразу после появления информации о торгах (которые были запланированы на начало декабря), раздались недоуменные возгласы.

- Я знаю людей, которые семь лет назад приобрели драгоценности Зыкиной. И вот сейчас вижу те же драгоценности выставляются снова. Что происходит? - удивлялся эксперт предметов искусства Константин Бабулин.

Пикантность ситуации состояла еще в том, что семь лет назад примерно те же лоты уже выставлялись на торгах аукционного дома «Гелос" и были проданы с существенным превышением эстимейта.

Однако, как объяснили представители «Двенадцатого стула», результаты первых торгов были аннулированы по причине того, что родственники не пришли к согласию друг с другом.

К сожалению, после смерти Людмилы Зыкиной тема распределения богатств певицы не сходит со страниц газет и эфиров популярных каналов. У певицы не было детей, поэтому по закону все нажитое переходило троим племянникам. Однако те перессорились между собой. Если в первые месяцы после смерти великой тети Сергей, Георгий и Екатерина говорили о том, что им ничего не нужно и что ради памяти Зыкиной они не будут влезать в алмазные скандалы, то не прошло и полгода, как ситуация развернулась на 180 градусов. Трое племянников вышли на передовую битвы за бриллианты. Сначала борьба шла с домоправительницей тети, хваткой женщиной Татьяной Свинковой, завладевшей всем имуществом.

А когда Свинкову, к счастью, удалось хотя бы частично оттеснить от не принадлежащего ей имущества, племянники взялись ссориться друг с другом. Целую серию передач «Пусть говорят» посвятили племяннице певицы Екатерине Зыкиной. Женщина жаловалась на то, что при дележе наследства ее обманул старший брат и оставил с носом.

Несмотря на то, что с носом Екатерина все же не осталась и ей перепало самое дорогое сокровище певицы - алмазные серьги ценой в несколько миллионов рублей, в которых певица появлялась на праздновании своего юбилея, обиженная племянница все равно уверена, что с ней обошлись нечестно.

А не получится ли, как в прошлый раз?

Не случится ли с этими торгами то же самое, что и с предыдущим аукционом на «Гелосе»? Напомним, что во время первых торгов о своих правах на наследство заявила престарелая двоюродная сестра певицы Вера Кирилловна. Вряд ли пожилой бабушке восьмидесяти с чем-то лет очень нужны были бриллианты. Скорее, действовала она по наущению третьих лиц, заинтересованных в том, чтобы торги не состоялись.

На сей раз Аукционный дом "12-й стул" заявил, что все проблемы с наследниками улажены и никто не сможет аннулировать результаты этих торгов. Вера Кирилловна уже умерла. Решение суда относительно племянников - имеется. Однако все снова не слава богу. Как рассказал «КП» адвокат Екатерины Зыкиной, его клиентка не давала согласия на продажу тетиных сокровищ.

По словам адвоката Евгения Балелина, аукционный дом спросил разрешения на продажу личных вещей артистки у двух ее племянников – Сергея и Георгия Зыкиных, а вот любимую племянницу Екатерину проигнорировал. А это значит - что Екатерина может опротестовать результаты торгов.

Аукционный дом в корне не согласен с такой трактовкой. По словам эксперта Сергея Ефимова, никто ничего опротестовать не может, поскольку «юридически все было урегулировано, и суд дал ответы на все имущественные вопросы».

Поначалу руководство аукционного дома планировало вывесить в открытый доступ бумаги о юридической «чистоте» торгов. Однако аукционщики отказалось от этой идеи. Ведь никакой даже самый гуманный суд в мире не может примирить наследников друг с другом.

- Мы хотим сделать все не по суду, а по-человечески, - рассказал «КП» главный эксперт Аукционного дома Иван Ефимов.

Как стало известно «КП», сотрудники учреждения решили сделать все возможное, чтобы примирить родственников великой певицы. По словам Ивана Ефимова, аукционный дом не будет назначать дату торгов до того момента, пока не прекратится распря между племянниками и «обиженной сестрой».

- Для памяти Людмилы Зыкиной важно, чтобы самые близкие и родные для нее люди перестали ссориться из-за наследства. Мы обращаемся к наследникам: призываем вас помириться, это будет самым лучшим вкладом в увековечивание памяти великой певицы. Уверены, что мир между вами был бы для нее гораздо важнее, – обратился к племянникам главный эксперт аукционного дома «12-й стул» Иван Ефимов.

Стоит пояснить, что дело не в том, что родственники Зыкиной - какие-то очень скандальные. Как можно заметить, читая биографию певицы, и глядя на посмертные склоки, Зыкина и сама не отличалась умением разбираться в людях. Попадала под зависимость, а в конце жизни и вовсе окружила себя очень специфическим контингентом. (И не только пресловутая домоправительница Татьяна Свинкова тому пример). Племянники певицы - простые деревенские люди, еще более, чем великая тетка, подверженные чужому влиянию. Неоднократно на многих передачах эксперты говорили о том, что Сергеем Зыкиным очень управляет его адвокат, а той же Екатериной Зыкиной - похоже - именно средства массовой информации. С подачи журналистов, симпатичная женщина перессорилась со всеми братьями и уверилась во мнении, что ее все обманули.

(Кстати, по инсайдерской информации, и в нынешней истории с торгами СМИ принимают активное участие, стараясь еще больше рассорить братьев и сестру и срубив очередную порцию хайпа).

Конечно, попытки сорвать аукцион можно списать на желание "прекратить разбазаривать сокровища певицы". Этот аргумент звучит благородно и именно им пользуются лица, действующие от лица племянников. Однако такие возгласы - не более чем манипуляция. Правда в том, что есть закон, по которому наследство принадлежит родственникам, и они в праве делать все, что угодно. А уж если и ратовал за сохранение драгоценностей Зыкиной, то аукцион тому - большая помощь, чем какое-либо другое мероприятие. Во время аукциона создается опись имущества, выпускается каталог, часто вещи приобретаются коллекционерами и ценителями в одни руки. Не говоря уже о том, что это - намного лучший вариант, чем поочередная сдача в ломбард Зыкинских бриллиантов. (Неоднократно в эфирах разных телепередач родственников упрекали в том, что они сдают сокровища тетки в ломбард). Хотя, конечно, тем, кто выступает против аукциона, гораздо интереснее "ломбардный вариант", где сокровища можно купить дешевле, не привлекая внимания, и еще десять раз нажиться на них.

За десять лет, которые прошли с момента ухода Людмилы Зыкиной, тема ее сокровищ и довольно позорного их дележа страшно достала всех. Хочется присоединиться к позиции аукциона и призвать наследников, наконец, примириться и не продолжать весь этот бред, ради памяти великой Зыкиной, в год ее 90-летия. Мир среди родственников был бы лучшим способом почтить память Людмилы Георгиевны.

Хотя во всей этой истории есть один плюс. Пока аукцион застыл в режиме ожидания, планируется организовать выставку, чтобы все желающие, а не только журналисты, смогли увидеть ту самую коллекцию певицы.