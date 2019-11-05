Аукцион, на котором планировали продать драгоценности Людмилы Зыкиной, может быть отменен

Недавно московский аукционный дом «12-й стул» объявил о запланированной на начало декабря продаже скандально известных драгоценностей певицы Людмилы Зыкиной. Вопреки заверениям аукционного дома об урегулировании взаимоотношений между наследниками Зыкиной, это не совсем так.

Как известно, Людмила Зыкина имела страсть не только к пению, но и к более практичным вещам – бриллиантам. В советские годы она вкладывала деньги в драгоценные изделия, собрала богатую коллекцию. С удовольствием носила драгоценности, подбирая к своим нарядам. Полагала, что дорогие украшения дополняют ее роскошной купеческий образ. Даже соревновалась с дочкой генсека Галиной Брежневой, тоже обожавшей эксклюзивные серьги и ожерелья.

Богатые поклонники, сильные мира сего регулярно преподносили в дар Людмиле Зыкиной ювелирные изделия, пополняя ее сокровищницу.

По рассказам очевидцев, Зыкина нередко возила на гастроли с собой чемоданчик, набитый драгоценностями. Любила перебирать украшения и показывать друзьям. Незадолго до смерти предрекла: «Мои украшения и в гроб не положат, и за гробом не понесут».

После смерти народной артистки ее украшения стали центром громкого скандала.

Золотая брошь "Павлин" с бирюзой - одна из самых ярких вещиц в коллекции Зыкиной.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Личная помощница певицы Татьяна Свинкова самовольно вывезла драгоценности и личные вещи Зыкиной к себе на дачу. Полиция по заявлению родственников певицы нагрянула к Свинковой с обыском и изъяла имущество Зыкиной.

Но и наследники певицы – три племянника Сергей, Георгий и Катя Зыкины – вскоре переругались из-за бриллиантов.

Сегодня на официальном сайте аукциона «12-й стул» сообщается: «Людмила Зыкина при жизни отказывалась продавать свои драгоценности. Через три года после ее смерти некоторые из украшений были выставлены наследниками на торги одного из российских аукционных домов, впрочем, результаты торгов тогда были аннулированы по жалобе вновь появившихся родственников».

Этим «вновь появившимся родственником» была двоюродная сестра Зыкиной Вера Кирилловна Васильева. Она решила заявить свои права на наследство, чтобы помешать родным разбазарить имущество народной артистки. По ее заявлению итоги аукциона 2012 года были аннулированы.

Вскоре Вера Кирилловна умерла.

Наследники пустят с молотка 30 ювелирных изделий.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Однако и с новым готовящимся аукционом не все гладко.

- О намечающемся аукционе мы узнали из интернета, - сказал "КП" адвокат племянницы певицы Екатерины Зыкиной Евгений Балелин. – Моя доверительница ничего об этом не знала. Понятно, что украшения аукционному дому представил Сергей Зыкин, ее брат, у которого и хранились драгоценности тети. А вы что, хотите еще раз сорвать аукцион? (прошлый аукцион был аннулирован во многом благодаря поддержке «Комсомолки» ныне покойной двоюродной сестры Зыкиной - прим. ред.).

- Сейчас у нас (у меня и моей доверительницы Екатерины Зыкиной) возникают вопросы к аукционному дому.

Рассказываю юридическую составляющую - наследниками Людмилы Зыкиной являются трое: Сергей, Георгий и Екатерины Зыкины. И у них нет соглашения о разделе наследственного имущества, то есть, наследство они не поделили. Значит, на данный момент оно принадлежит всем троим - в равных долях. И уважающие себя аукционные дома при таких условиях предметы не принимают. Потому что существуют риски оспаривания со стороны одного из наследников (у которого не получено согласие).

По словам адвоката, аукционный дом спросил разрешения на продажу личных вещей артистки у двух ее племянников – Сергея и Георгия Зыкиных, а Екатерину почему-то проигнорировал. Но если торги проведут без ее согласия, то она имеет право оспорить результаты.

В серьгах, выставленных на торги, Людмила Зыкина частенько фотографировалась - в них она в том числе и на этой пластинке.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Думаю, сейчас появится необходимость переговоров - наследники все-таки должны завершить свои войны и подписать какие-то документы о разделе имущества. Ни одному из них эти ювелирные украшения не нужны. Ну а деньги нужны как раз всем.

В прессе наследников Зыкиной – троих племянников - прозвали «миллионерами из трущоб». Вроде бы в их руках сокровища, а они, все уроженцы Пензенской области, живут бедно. Если этот аукцион не повторит печальный опыт прежнего, а пройдет без сучка, без задоринки, то возможно, золотой дождь, наконец, прольется на родственников народной артистки. И, возможно, мы увидим если не последнюю, то предпоследнюю страницу скандальной истории с бриллиантами Зыкиной. Название аукционного дома символичное – «12-й стул». Как писал классик, бриллианты тещи Воробьянинова были зашиты как раз в 12-м последнем стуле.

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Коллекционеры редких ювелирных украшений и поклонники легендарной Людмилы Зыкиной с нетерпением ждут аукциона, который пройдет в начале декабря. Ни дата, ни большинство эстимейтов (приблизительная оценка стоимости лота экспертами аукционного дома) еще не объявлены, но «Комсомолке» уже сейчас удалось первой познакомиться с будущими лотами. Всего их 64 — и это не только коллекция бриллиантов Мисс Волги, как Зыкину называли на Западе за ее «коронную» «Течет река Волга», но и личные вещи: шкатулки для украшений, бусы, личные грампластинки 70-80-х годов, вечерние туфли и сумочки, статуэтки, набор для игры в покер… (подробности)