Приходите с тетей Ангелой и дядей Эммануэлем: В Кремле не видят смысла встречаться с Зеленским тет-а-тет

- Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан, - заявил во вторник первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Накануне он пообщался по телефону с Владимиром Путиным и рассказал ему о своей инициативе. Ответ Кремля на это предложение не заставил себя долго ждать.

- Мы признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия в плане налаживания российско-украинских отношений, - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Путин является сторонником реанимации этих отношений и возвращения их в нормальное русло. Но вместе с тем это невозможно сделать без взаимности Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем не менее во встрече лично с Зеленским в Кремле не видят смысла.

- Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена, - заявил Песков. - В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу "нормандского формата". Для этого должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске.

Правда, и до встречи с Зеленским в компании старших товарищей - тети Ангелы и дяди Эммануэля - еще далеко.

- Мы приветствуем и позитивно оцениваем разведение сил, происходящее в Золотом и Петровском на линии соприкосновения ДНР/ЛНР и Киева, - сказал пресс-секретарь главы государства. - Считаем, что это выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в "нормандском формате". Проблема в урегулировании на юго-востоке Украины решается самой Украиной и не может решаться между Киевом и Москвой, ибо Москва не является стороной этого конфликта. В данном случае, конечно, гораздо эффективнее эта проблема решалась бы посредством прямых контактов между Киевом и представителями самопровозглашенных республик.

При этом Песков заметил, что закрепление особого статуса Донбасса в законодательстве Украины не является обязательным именно до встречи, но сделать это необходимо.