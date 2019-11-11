2019-11-11T15:58:21+03:00
В мире

Украинские военные завершили разведение сил в Петровском

Об этом сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев
Юлия САЛЬНИКОВА
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Разведение сил у поселка завершеноРазведение сил у поселка завершеноФото: Роман Кострубов
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В поселке Петровское завершилось разведение сил. Как сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев в понедельник 11 ноября, процедура прошла согласно графику. Напомним, украинская сторона 9 ноября заявила, что для того, чтобы полностью вывести людей и технику, им понадобится три дня. Еще день на следующую фазу – разминирование территории. Завершить первый этап удалось в оговоренные сроки. Вывод войск был завершен в 12.00.

- Сегодня украинская сторона сообщит МИД и ОБСЕ о том, что завершили. Они (ОБСЕ – ред.) проведут верификацию с помощью квадрокоптера и других средств. С завтрашнего дня планируется начало следующей фазы, - приводит слова Агеева агентство УНИАН.

Это была третья попытка вывести войска с Петровское. В начале украинская сторона не ответила на сигнал от военных ДНР, позже это объяснили тем, что якобы противоположна сторона нарушила режим тишины. Контактная группа составила новый план-график. Затем Украина запросила три дня на выведение войск, тогда как в ДНР сообщили, что управятся и за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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