2019-11-12T15:23:48+03:00
Звезды

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская перестала скрывать болезненный развод

Видимо, актриса залечила душевные раны
Ольга ЛИБГАРДТ
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Надежда Ангарская на сцене Comedy Club.Надежда Ангарская на сцене Comedy Club.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Надежда Ангарская из Comedy Woman развелась с мужем Раедом Бани. О расставании супругов стало известно летом. При этом звезда шоу долго скрывала свой разрыв с уроженцем Иордании, с которым прожила пять лет. Однако теперь 36-летняя артистка готова говорить об этом, не таясь.

Надежда Ангарская рассказала о болезненном разводе в блоге. Актрисе было непросто сделать публичное признание. Она не только тщательно подобрала слова, но и фото, под которым излила душу. На снимке звезду Comedy Woman схватил за горло мужчина. Блондинка, зажмурившись, вцепилась в его руку.

"Хочу с вами быть честной, открытой и самое главное - настоящей. В детстве мы пытались соответствовать ожиданиям родителей, также в институте и даже в браке. Сейчас ко всему этому добавился Инстаграм. Все страшно красивые, но с проблемами, спрятанными за фильтрами и масками. Иной раз хочется обойтись без всего этого: ты вроде взрослый человек, а все равно пытаешься не быть, а казаться", - обратилась Надежда к подписчикам.

Надежда Ангарская с сыном и мужем, 2017 год. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Надежда Ангарская с сыном и мужем, 2017 год.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Хочу с вами быть честной...
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Она призналась, что сказать правду о разводе ей помогли фолловеры, которые буквально засыпали ее вопросами: "- «Надя, а где ваш муж? Почему вы его не показываете? У вас все хорошо с ним?» - «Да, у нас все хорошо. Мы в разводе»". При этом Ангарская добавила, что пока не готова рассказать о том, как давно она развелась и как чувствует себя четырехлетний сын.

Отметим, звезда Comedy Woman тщательно оберегает свою личную жизнь от пристального внимания обывателей. В 2013 году актриса вышла замуж за иорданца Раеда Бани. Ангарская не афишировала это событие, как и рождение в 2015 году сына Давида. Спустя какое-то время Надежда стала изредка публиковать фото ребенка, а мужа продолжала скрывать. Слухи о разрыве иорданского композитора и Надежды Ангарской появились несколько месяцев назад. В окружении Ангарской говорят, что проблемы в ее браке назрели давно, но из-за чего ругались супруги, никто не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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