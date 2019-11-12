2019-11-12T18:51:05+03:00
Звезды

Пашу Фейсконтроля похоронили в Москве на закрытом кладбище

Павлу Пичугину было 38 лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Павла Пичугина не стало в результате тромбоэмболии, которая возникла после операции на ногеПавла Пичугина не стало в результате тромбоэмболии, которая возникла после операции на ногеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пашу Пичугина, которого в клубной тусовке звали Паша Фейсконтроль, проводили в последний путь. Проститься с 38-летним мужчиной, который скончался 9 ноября, пришли его друзья и родные.

Павла Пичугина похоронили на закрытом кладбище в районе площади Ильича на Старообрядческой улице. Поминки устроили в одном из московских заведений, передает "СтарХит".

Для многих смерть Паши Фейсконтроля стала неожиданностью. Ему было всего 38 лет.

У Паши остались 80-летняя мама и дочь Полина. С мамой девочки Пичугин развелся. Однако бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения. Кстати, именно она занималась похоронами.

После развода Анна Пичугина вышла замуж за футболиста, родила от него сына. Но и этот брак не сложился. Павел помогал материально не только своему ребенку, но и поддерживал сына экс-супруги от второго брака.

Последние годы жизни Павел мало работал. Но владельцы ночных заведений прилично ему платили как промоутеру. О нем отзываются как о добром и отзывчивом человеке.

Напомним, 38-летнего Павла Пичугина не стало в результате тромбоэмболии, которая возникла после операции на ноге. Перед смертью Павел два раза вызывал себе скорую. По словам медиков, приехавшим к Фейсконтролю, его смерть была мгновенной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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